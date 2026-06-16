Valtònyc fitxa pels castellers del Montseny en una jornada «històrica» a Sant Celoni

El raper de Sineu (Mallorca) Josep Valtònyc ha recollit aquest cap de setmana la camisa de la colla Castellers del Baix Montseny en una jornada històrica a Sant Celoni. La plaça de la Vila de la capital montsenyenca va acollir una diada on els Castellers del Baix Montseny van aconseguir descarregar el primer castell de quatre de set de la colla comarcal. El raper mallorquí, que ja és un habitual als actes de cultura popular del Montseny, ha compartit l'experiència a les xarxes socials i ha celebrat la fita. "Ha estat increïble poder viure-ho des de dins", assegura.
Només tres anys després d’haver completat el seu primer tres de sis, els Castellers del Baix Montseny han fet un nou salt de nivell amb l’execució d’un quatre de set, una construcció que marca un abans i un després en la trajectòria de la colla. La diada també va servir per descarregar un cinc de sis, un quatre de sis amb l’agulla i dos pilars, un d’entrada i un de sortida.
L'actuació va demostrar el creixement tècnic i humà de l'agrupació i va comptar amb l'acompanyament dels Escaldats de Caldes de Montbui, els Castellers de Mollet, els Manyacs de Parets i els Xics de Granollers, que van col·laborar en les pinyes i van participar, després, en una festa de germanor.
Des de l'Ajuntament de Sant Celoni han traslladat l'enhorabona a la colla local per la fita, que es va aconseguir en el marc de la XII Trobada de colles castelleres del Vallès Oriental. "Moltes felicitats per l’èxit, pels futurs i per l’organització de la trobada", han expressat a través dels canals institucionals.
Josep Miquel Arenas, Valtonyc, raper i activista, és conegut internacionalment per haver estat condemnat a l'Estat espanyol a 3 anys i 6 mesos de presó per les lletres de les seves cançons i per haver compartit exili amb Carles Puigdemont a Brussel·les. Valtonyc ha participat en actes en defensa del català al Baix Montseny, com el Correllengua Agermanat o la l'Abril pel Català a Sant Celoni i ha remarcat en múltiples ocasions la importància de fer accions conjuntes als Països Catalans. "Tinc família i molts amics a Sant Celoni", va explicar en declaracions a NacióBaixMontseny.