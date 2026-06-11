Cada cop més implicats: Sant Celoni reforça el Voluntariat per la Llengua

El programa Voluntariat per la Llengua (VxL) continua creixent a Sant Celoni gràcies a la implicació del teixit comercial i de noves parelles lingüístiques que s'incorporen a una iniciativa que promou l'ús social del català i fomenta la cohesió comunitària. En les darreres setmanes, quatre establiments del municipi s'han adherit al programa: Mobles Òdena, a l'avinguda de la Pau, 33; Peixateria Rosa, a l'avinguda de la Pau, 37; El Pergamí Vell, a la carretera Vella, 64, i Calçats Major, al carrer Germà Emilià, 20.
Amb aquesta adhesió, els comerços es comprometen a facilitar l'ús del català en l'atenció al públic, especialment amb les persones que estan aprenent la llengua. D'aquesta manera, es converteixen en espais de confiança on els aprenents poden practicar el català en situacions quotidianes, sense por d'equivocar-se i amb el suport dels professionals que els atenen.
La iniciativa vol reforçar el paper del comerç local com a agent actiu en la promoció del català i en la integració de les persones nouvingudes o no catalanoparlants. Entre les noves incorporacions destaca El Pergamí Vell, que ofereix un descompte del 10 % a les parelles lingüístiques que acreditin la participació al programa amb el carnet del VxL. Aquest avantatge esdevé un incentiu més per participar en una iniciativa que combina aprenentatge, convivència i dinamització del comerç local.
Per la seva banda, Calçats Major, facilita que qualsevol persona interessada pugui informar-se i adherir-se al projecte directament des del mateix establiment. A més, dues noves parelles lingüístiques s'han sumat recentment al programa de trobades setmanals en ambient distès i proper. Aquest format fa que els aprenents puguin millorar la comprensió, l'expressió oral i, alhora, guanyar confiança per utilitzar el català en el seu dia a dia.
Objectiu: construir comunitat
El Voluntariat per la Llengua, impulsat pel Consorci per a la Normalització Lingüística, posa en contacte persones que volen practicar català amb voluntaris que el parlen habitualment. Les parelles lingüístiques es troben, generalment, una hora a la setmana durant unes deu setmanes, amb uns horaris que s'adapten a la disponibilitat dels participants.
Més enllà de l'aprenentatge lingüístic, el programa afavoreix la creació de vincles personals, fomenta la convivència, contribueix a donar seguretat a l'hora de parlar català i ajuda a descobrir millor l'entorn i la cultura locals. El programa està obert tant a voluntaris com a aprenents. Les persones interessades poden inscriure's a través de l'Oficina de Català de Sant Celoni, a la Sax Sala, o bé contactant amb el programa per telèfon o correu electrònic.