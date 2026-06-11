Les forces vives del Montseny es troben amb Martí Boada: «Jordi Pujol volia venir tant si com no»

El Baix Montseny ha viscut una jornada d'unitat aquest primer divendres de juny a Riells i Viabrea, a la masia de Can Roig, un espai al cor del parc impulsat per Xavier Barbany, que, a banda del turisme rural, acull actes i xerrades culturals. El mas ha rebut el geògraf i ambientòleg Martí Boada, que ha impartit una conferència sobre la dimensió humana i natural del massís, envoltat d'autoritats i personalitats de la comarca i de tot el país.
Entre els assistents hi havia l'influencer Pau de Pons; l'àvia centenària que ha recuperat la ratafia dels Cabrera, Maria Canaleta o Oriol Pujol, que ha excusat la no assistència del seu pare, Jordi Pujol, que figurava a la llista de convidats confirmats. Entre els polítics assistents hi havia de Jordi Portabella, ex-regidor Ajuntament de Barcelona, i els alcaldes de Riells, Breda, Hostalric, Campins i Sant Celoni.
En aquest acte, Martí Boada va repassar la vinculació de les grans figures literàries que han escrit sobre la muntanya, des de Bonaventura Carles Aribau fins a mossèn Pere Ribot passant per Guerau de Liost. Més enllà d'una xerrada, però, l'acte es va convertir en una trobada de les forces vives del Montseny. "Hi ha una cosa molt curiosa amb els alcaldes montsenyencs, els la banda de Girona i de Barcelona no s'ajunten mai amb independència del color polític, però en aquesta ocasió ho van fer", ha explicat Martí Boada a NacióBaixMontseny.
Boada denuncia que la "frontera" a la Batllòria, que ja la tenien els Indiquetes i els laietans, "sembla que encara continua vigent" malgrat la proximitat, les casuístiques i problemàtiques compartides. "Tot i que som veïns, fan i desfan per separat, és una cosa increïble", afirma. La conferència, titulada "Montseny, muntanya d'ametistes" va aprofundir, precisament en el vessant simbòlic del massís i la biodiversitat que el caracteritza. "Vaig fer una síntesi dels valors que la conformen, que són socials i humans. Parlar només d'allò estrictament biològic, parlar només del Tritó, em sembla molt de dretes", assegura.
"Bon rotllo" amb Jordi Pujol
L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, va ser la gran absència de la vetllada que, a l'últim moment, no va poder assistir-hi. "Jordi Pujol volia venir tant sí com no, però no es va trobar bé i al final no va ser possible", afirma Boada. Pujol havia acompanyat l'ambientòleg montsenyenc en moments com el premi Global 500 del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient el 1995 i li havia entregat la Creu de Sant Jordi el 1999. "Ens coneixem de tota la vida, de les vegades que havia pujat aquí al Montseny", diu Boada.
En aquesta línia, explica que hi ha "bon rotllo" amb el president. "Al marge del tema ideològic, és un home que sempre ha estat molt al cas del país", assegura. D'altra banda, sí que hi va assistir el seu fill, Oriol Pujol, exsecretari general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
No obstant això, els personatges més curiosos de la trobada van ser Maria Canaleta, una dona de 105 anys de Riells, coneguda per la seva formula de la ratafia i també Pau de Pons, que va dedicar una cançó a Martí Boada. En concret, va versionar una cançó de Nino Bravo, "Un beso i una flor", que es referia a la passió del savi celoní per la terra i la seva "estima del Montseny", que ha estat capaç de divulgar als quatre vents al llarg de la trajectòria professional.