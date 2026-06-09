El Montseny a Netflix: Sant Celoni escenari d'una producció britànica

Sant Celoni és escenari d'una nova sèrie de Netflix anomenada The Witness i traduïda al castellà com a El Testigo, així ho ha confirmat l'Ajuntament de la vila. El centres educatius la Salle, Cor de Maria i altres indrets com el carrer Major apareixen en aquesta producció britànica de tres episodis, basada en fets reals i ambientada al Regne Unit dels anys 90. La gravació a Sant Celoni es va desenvolupar durant dos dies al mes de novembre.
La vila montsenyenca apareix disfressada i "poc reconeixible" en alguns punts. És el cas del centre Cor de Maria que es va transformar en "l'École Sant Marie" i surt al film amb unes banderoles desplegades amb aquest nom a l'entrada principal. Segons han especificat des de la direcció, van rodar a l'entrada de l'escola i a la part de la planta baixa, dedicada a Educació Infantil. "L'escola es va convertir en un espai propi de Los Angeles", recorden.
La voluntat dels productors era reproduir una escola d'època, que van reconstruir amb elements vintage que van dur de fora. "La part de l'espai compartit d'infantil el van reconstruir amb lleixes d'època simulant una classe d'art. Van posar-hi mobles antics, va quedar preciós. No faltava cap detall", diu la directora, Judit Lacomba. Així mateix, també van decorar l'aula d'Infantil 4 amb murals fets amb pergamins amb plantes i flors assecades. "Recordo la sensació en entrar-hi quan estava just a punt de començar el rodatge de les escenes, era una escola diferent", constata la directora.
Des del Cor de Maria valoren molt positivament l'experiència del rodatge, amb un tracte "molt acurat, correcte, cordial, i proper" i, en acabat, van deixar-ho tot com ho havien trobat. "La sèrie mostra una realitat molt dura i trista pels protagonistes, que ens ensenyen molts valors al llarg dels tres episodis", diu la directora. En concret, el centre celoní apareix al segon episodi, cap al minut 22, quan el pare protagonista té una entrevista amb la professora del seu fill.
Un altre dels indrets que hi surt és el Restaurant Els Avets, al tercer episodi, que els productors van llogar expressament pel rodatge. "Estem molt contents de compartir que una de les escenes de la nova serie de Netflix es va gravar al nostre restaurant", diuen. Alhora, a través de les xarxes, han reptat als clients a ser capaços de trobar quins punts surten a la gravació.
Una sèrie d'un assassinat basada en fets reals
La història segueix els dos protagonistes, l’André i el seu fill petit, l’Alex, després d’una tragèdia que sacseja les seves vides. Tot comença l’any 1992, quan la Rachel, mare i esposa, és assassinada brutalment a Wimbledon Common, una immensa zona verda de 460 hectàrees situada al sud-oest de Londres. L’únic testimoni dels fets és l’Alex, que només té dos anys.
De cop i volta, l’André es troba afrontant la pèrdua de la seva dona mentre assumeix tot sol la cura del seu fill. El pare, determinat a protegir-lo de l’atenció mediàtica, de la pressió de la investigació policial i de les conseqüències del trauma viscut, centra tots els seus esforços en el benestar de l’Alex.
La sèrie retrata la lluita d’un pare i un fill per reconstruir les seves vides després d’una experiència devastadora i, alhora que mostra una investigació policial marcada per errors i dificultats. La recerca de l’assassí s’allarga durant anys, afecta persones innocents i permet que el responsable continuï actuant, amb noves víctimes pel camí. És una història colpidora de dolor, supervivència i resiliència davant una mort traumàtica.