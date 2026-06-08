Enxampen un home amb tres ordres de detenció pendents a Riells i Viabrea

La Policia Local de Riells i Viabrea ha enxampat un home amb tres ordres de detenció pendents per robatori amb força aquest passat dimarts 2 de juny. Els fets es van produir durant el patrullatge pel nucli d'Alba de Liste, al carrer comercial a l'entrada de la població. Els agents desplaçats van detectar un vehicle sospitós d'alta gamma, un Audi negre amb matrícula francesa.
El conductor, quan es va aproximar el vehicle policial, es va mostrar nerviós i va intentar marxar. En un primer moment, l'individu no es va mostrar col·laboratiu i, quan es va identificar, els agents van comprovar que tenia tres requeriments pendents de diversos indrets de l'estat espanyol. En concret, estava acusat de delictes contra el patrimoni, infraccions penals que atempten contra els béns, drets o propietats d'una persona física o jurídica i que causen un perjudici econòmic.
L'home tenia nacionalitat romanesa i anava al volant del turisme sense haver-se tret mai el carnet de conduir. Després de ser detingut, els agents el van traslladar a les dependències de la Policial Local de Riells i Viabrea. Tot seguit, va passar a mans dels Mossos d'Esquadra, que l'han passat a disposició judicial, d'una banda per les ordres de detenció pendents i, de l'altra, per conduir sense permís.