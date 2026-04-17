Un detingut per estafa i un investigat per robatori a Riells i Viabrea

La Policia Local de Riells i Viabrea ha detingut una persona per estafa aquest dimarts 14 d'abril. Els fets es van produir arran d'un avís de la ciutadania per una discussió a la via pública. Quan els agents s'hi van desplaçar, van comprovar que una de les persones involucrades tenia dues ordres de cerca i detenció vigents per estafa. La Policia Local, tot seguit, va procedir a la detenció sense que hi hagués incidents rellevants o la persona presentés resistència.
La Policia Local també ha obert una investigació a una persona que hauria dut a terme diversos petits robatoris en jardins de domicilis particulars. En concret, la persona s'enduia elements de jardí de petites dimensions, eines i algun electrodomèstic. Segons apunten els caporals, s'han obert diligències i s'ha portat el cas als jutjats, però adverteixen que es tracta d'un fet puntual i poc comú a la vila.
En aquest cas la col·laboració ciutadana va resultar clau per identificar al presumpte autor dels fets i recuperar els objectes sostrets per retornar-los als seus propietaris.
Casos de robatori amb distracció a Vilamajor
D'altra banda, a Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor han advertit de la detecció dos casos de robatori amb estafa utilitzant el mètode conegut com “t’hi conec”. La persona autora dels fets, segons han avançat des de les policies municipals, era una dona molt ben vestida que s'apropava a la víctima fent veure que era una coneguda seva.
El mètode consisteix en mostrar una actitud molt efusiva amb salutacions i abraçades, que creen una proximitat física que es fa servir per distreure i sostreure les joies o objectes de valor de la víctima sense que se n’adoni en aquell moment. Des de la policia recomane mantenir distància amb persones desconegudes, encara que es mostrin molt properes, estar alerta davant situacions de distracció inusual i lluir els objectes de valor amb discreció.