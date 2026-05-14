Els carrers d’Arbúcies tornaran a omplir-se de flors, colors i tradició amb la celebració d’una nova edició de les Catifes de Flors Naturals, aquest diumenge 31 de maig, en una de les manifestacions culturals i populars més emblemàtiques del municipi. Enguany, la jornada arriba marcada per dues novetats destacades: la commemoració dels 80 anys del primer disseny de catifa floral documentat i el canvi de format de la festa, que passa a ser una mostra en lloc d'un concurs.
Sota el lema 80 anys del primer disseny de Catifes (1947-2026), aquesta edició vol retre homenatge a una tradició profundament arrelada a Arbúcies i reconèixer l’evolució artística que han experimentat les catifes al llarg de les darreres vuit dècades. Les primeres referències històriques documentades es troben en una catifa elaborada per un grup de joves a la plaça de la Vila, així com en una fotografia conservada d’una catifa del carrer del Vern amb motius eucarístics, formada per la representació d’un calze i una hòstia. Aquestes imatges constitueixen el punt de partida conegut d’una expressió artística col·lectiva que, ja que fins llavors, s’escampaven les flors al mig del carrer, creant així unes catifes senzilles i espontànies.
Des dels primers dissenys, més geomètrics i de traç senzill, fins a les composicions actuals, molt més detallades, plenes de color i creativitat, les catifes de flors d’Arbúcies han evolucionat incorporant noves tècniques, materials i formes d’expressió. Tot i això, la festa ha mantingut intacta la seva essència: el treball col·laboratiu entre veïns, entitats i grups catifaires.
Un nou format de festa
Una altra de les principals novetats d’aquest 2026 és que les catifes deixen enrere el format competitiu. A partir d’enguany, la celebració es planteja com una mostra oberta, amb l’objectiu de reforçar el caràcter participatiu, comunitari i artístic de la festa. Amb aquest canvi, es vol posar l’accent en el valor cultural i social de les catifes, i donar prioritat a la creativitat i la implicació col·lectiva per damunt de la competició.
La Mostra de Catifes de Flors Naturals és una de les cites més esperades del calendari festiu arbucienc i cada any atrau centenars de visitants que recorren els carrers del municipi per descobrir unes obres efímeres elaborades amb flors naturals, serradures, llavors i altres elements vegetals. "És la mostra d'una tradició viva que continua evolucionant sense perdre la seva identitat", expressen des de l'Ajuntament.