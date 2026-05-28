Enramades d'Arbúcies: tot el que has de saber de les catifes de flors 2026

La vila d’Arbúcies tornarà a omplir-se de flors, colors i tradició amb una nova edició de la Mostra de Catifes de Flors Naturals de les Enramades 2026, que tindrà lloc els dies 30 i 31 de maig. L’esdeveniment convertirà els carrers del centre en una gran exposició d’art efímer elaborada amb flors naturals del Montseny. "La Mostra de Catifes no és només una mostra artística; és identitat, cohesió i orgull de poble. És l’expressió d’un patrimoni viu que es construeix any rere any gràcies a la implicació de centenars de persones", han expressat des del consistori.
La programació començarà dissabte 30 de maig, a partir de les 18 hores, amb l’inici de la confecció de les Catifes de Flors Naturals del Montseny i dels espais RaconsCATIFES, unes petites composicions o instal·lacions artístico-florals que decoren diversos racons, places i façanes del municipi.
L’activitat principal es concentrarà diumenge 31 de maig. Durant el matí i fins a les 14 hores es confeccionaran les catifes als carrers Camprodon, l’Havana, Major, Pont, Sant Jaume, Segimon Folgueroles, Sorrall i Vern. Al llarg de tota la jornada també es podran visitar els RaconsCATIFES, la fira d’artesans a la placeta de Can Reus i la fira d’atraccions situada a l’avinguda Països Catalans. Entre les 10 i les 12 del migdia, el carrer Camprodon acollirà un programa especial en directe de Ràdio Arbúcies dedicat a les Enramades 2026.
A la tarda, la programació continuarà amb la plantada de gegants a les 18 hores, a la plaça 1 d’Octubre, a càrrec de la Colla de Geganters d’Arbúcies i de Breda. Tot seguit, a partir de les 18:30 hores, els carrers on s’hauran confeccionat les catifes seran l’escenari d’una cercavila amb els Gegants, Grallers i Flabiolaires d’Arbúcies, la Colla Gegantera de Breda, l’espectacle itinerant Kosmik, l’espectacle itinerant Pilots i els gegants, grallers i percussió de Caixa De Trons Girona.
La Mostra de Catifes de Flors Naturals s’ha consolidat com un dels esdeveniments culturals més destacats del calendari primaveral a les comarques gironines. Cada any, veïns, entitats i escoles treballen durant mesos per crear composicions úniques elaborades exclusivament amb flors naturals, que converteixen els carrers d’Arbúcies en una experiència sensorial plena de colors, aromes i tradició.