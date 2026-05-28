El Montseny estrena punt d'informació en una ruta espectacular al Tagamanent

El conjunt monumental de Tagamanent ja compta amb un nou servei d’informació del parc natural del Montseny. El Servei obrirà els dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14 hores. Aquest nucli d'interès arqueològic està situat de forma estratègica a dalt de tot del turó de Tagamanent, a 1.056 metres d'altitud, a la banda occidental del parc natural, des d'on domina el Pas del Congost.
L’obertura arriba després que la Diputació de Barcelona hagi condicionat un camí que havia desaparegut, amb l'objectiu de facilitar l'accés al conjunt monumental amb seguretat i evitar el risc d'esllavissades, ja que, per recomanacions tècniques i problemes geològics, no era possible seguir el traçat antic. A més, l’any 2019 es van finalitzar les obres de consolidació que van permetre fer valdre el conjunt arquitectònic.
Actualment, l’accés es fa a través d’un itinerari assequible per a tothom, que ofereix vistes panoràmiques sobre la vall del Congost i la seva obertura cap a la Mediterrània. El recorregut comença davant del Punt d'Informació del Bellver i baixa per un sender entre bancals de cultiu fins al coll de Sant Martí.
Des d’aquest punt, el camí continua en pujada, passant per sota de l'ermita de Sant Martí, avui gairebé en ruïnes, fins a arribar al turó de Tagamanent. Al cim, s’hi conserven vestigis d’un antic castell i de l'església de Santa Maria. A conseqüència del terratrèmol de 1448 es va tornar a construir l'església sobre les ruïnes de l'antic edifici, del qual no en queda cap resta visible.
Properament, el conjunt monumental incorporarà també una visita autoguiada, que permetrà aprofundir en el seu valor històric i patrimonial i enriquir l’experiència dels visitants. Aquest espai va funcionar com a centre de control militar i, posteriorment, com a nucli municipal i religiós fins al primer quart del segle XX.