El reconegut Cor Plèiade actua a Sant Esteve de Palautordera

El Cor Plèiade, una de les formacions vocals més destacades del panorama coral català contemporani, actuarà aquest dissabte 9 de maig a les 19.30 hores al Teatre Pare Casals de Sant Esteve de Palautordera amb el concert Brodat amb cendra, un programa centrat en peces de música ibèrica amb arranjaments d’autors contemporanis. Fundat l’any 2014 per la directora Júlia Sesé, que en va estar al capdavant durant una dècada, el cor s’ha especialitzat en música a cappella dels segles XX i XXI.
Entre els moments més destacats de la seva trajectòria hi ha la selecció com a cor amfitrió del Simposi Mundial de la Música Coral de Barcelona el 2017, la creació de l’espectacle Un Nadal d’estrelles el 2019 o el programa Ego sum Lux el 2020. També ha participat en produccions teatrals com Els guardians del Taj Mahal (2021) i grans concerts com Escala a la glòria (2022).
El concert que arriba ara a Sant Esteve de Palautordera proposa un recorregut emocional dividit en tres blocs: De la innocència al trencament, Foscor i consciència i La plenitud del viatge. El repertori inclou peces populars catalanes, textos de Federico García Lorca, Joan Maragall o Miquel Desclot, i música de compositors com Xavier Sans, Antón García Abril, Josep Vila Casañas o Bernat Giribet.
L’actuació està organitzada per APOC i Joventuts Musicals del Baix Montseny, amb la col·laboració de l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i JM Catalunya. Les entrades tenen un preu de 15 euros i es poden adquirir anticipadament a través del portal Entràpolis.
El Cor Plèiade ha col·laborat amb artistes com Maria Arnal i Raül Refree, així com en la sèrie La Mesias i l’espectacle Evoé! l’any 2023, presentat al Festival Grec de Barcelona, la Fira Mediterrània de Manresa i el Festival Pedra Viva de Menorca. El juny de 2024, la formació va celebrar el seu desè aniversari amb un concert especial estrenat a la Sala Petita del Palau de la Música Catalana. Durant el curs 2024-2025 ha preparat dos nous programes, un d’ells sota la direcció de Blanca Martí, responsable també de Brodat amb cendra.