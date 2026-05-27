La CUP comença «l'enquesta més gran» de Cardedeu

La CUP de Cardedeu ha començat la campanya “Ara parla Cardedeu”, una iniciativa d’escolta popular que recorrerà els barris del poble durant els propers mesos. La formació pretén fer "l’enquesta popular més gran que s’ha fet mai a Cardedeu" amb l’objectiu de conversar amb el veïnat, recollir inquietuds i generar espais de trobada i debat als barris.
La iniciativa neix amb la voluntat de “tornar a parlar amb la gent" i escoltar sense intermediaris què preocupa i què viu el poble en el seu dia a dia. La proposta, doncs, es planteja abordar temes d'actualitat com com l’accés a l’habitatge, la mobilitat, la transformació dels barris o la pèrdua d’espais comunitaris. “En un context de canvis socials, econòmics i urbans que afecten la vida quotidiana, la proposta busca posar les converses quotidianes i la realitat dels barris al centre”, ha explicat el regidor i portaveu de la CUP Blai Taberner.
La campanya combinarà enquestes porta a porta, converses amb veïnes i trobades obertes i planificades amb entitats i associacions als diferents barris de Cardedeu. Entre les zones previstes hi ha el Barri de l’Estalvi, el Centre, la Riera i la Creu, el Poble Sec i la Granada-Bellavista, amb l’objectiu d’arribar a persones i realitats diverses del municipi.
Més enllà de les dades quantitatives, Sara Clemente, coordinadora de la campanya, remarca que el projecte vol “recuperar espais d’escolta i conversa al poble” i reforçar la presència comunitària als barris. La campanya, que és oberta a tothom, es basa amb la participació de desenes de voluntaris. Des de l'organització preveuen que l'enquesta finalitzarà abans d'acabar el 2026 i han assegurat que, quan els tinguin, en donaran a conèixer els resultats.