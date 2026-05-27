El sector de la construcció es troba a Sant Celoni per «detectar oportunitats»

La Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental ha organitzat una trobada a Sant Celoni amb prop de 50 empreses del sector de la construcció, l’àmbit immobiliari i serveis tècnics i complementaris (arquitectura, enginyeria, instal·lacions) amb l’objectiu de crear sinergies, detectar oportunitats i generar connexions que es transformin en negoci.
La trobada, a Sala Bernat Martorell, s’ha organitzat en el marc del programa de treball en xarxa empresarial de la Xarxa de Negocis Cambra, iniciativa de la Cambra de Comerç de Barcelona que impulsa comunitats empresarials en diferents punts del territori per promoure la generació de contactes entre empreses amb reunions i activitats. La sessió va combinar una ronda de presentacions amb una dinàmica de treball en grups reduïts per aprofundir millor en les necessitats, projectes i possibles col·laboracions.
La reunió també va posar de relleu que un networking ben estructurat pot ser una eina clau per fer créixer les empreses, ja que permet conèixer professionals del mateix sector, compartir necessitats reals i activar col·laboracions que es tradueixin en oportunitats de negoci per a ambdues parts.
Tot i que el nombre d’empreses constructores presenta un lleuger descens interanual, aquesta trobada arriba en un bon moment per al sector de la construcció als municipis vallesans, que van tancar el 2025 amb un creixement "pronunciat". Segons l'informe del Consell Comarcal, la construcció és el sector que registra la millora més notable en llocs de treball al Vallès Oriental, gràcies sobretot a un creixement superior al 3,5% dels llocs de treball assalariats.
D'altra banda, els primers trimestres de 2025 mantenen i milloren el creixement d’habitatges iniciats i acabats. Destaquen especialment els habitatges iniciats, que pugen més d’un 20% i trenquen la tendència de descens dels trimestres anteriors.
La Xarxa de Negocis Cambra
La Xarxa de Negocis Cambra ofereix a empresaris i autònoms l’oportunitat de formar part d’una plataforma de generació de contactes orientada a crear vincles i compartir projectes que es tradueixin en oportunitats reals de negoci. A través de reunions setmanals i esdeveniments exclusius, els membres poden compartir oportunitats perquè la resta del grup els ajudi a fer-les realitat. A més, disposen d’una aplicació mòbil pròpia i d’ús per a membres que facilita l’intercanvi d’oportunitats en un entorn privat i segur.
Al Vallès Oriental, la Xarxa compta amb més de 50 membres actius repartits en dos grups de treball, un dels quals és el de Sant Celoni. Actualment, el grup de Sant Celoni està format per 22 membres i es reuneix cada dimarts de 7:45 a 9:00. Durant el 2025, la Xarxa va generar més de 1,8 milions d’euros al Vallès Oriental i els seus membres van facilitar més de 400 transaccions.