Sant Celoni reforma quatre passos inferiors a l'AP-7

L'Ajuntament de Sant Celoni ha començat a dur a terme les obres d'adequació de quatre passos inferiors a AP-7 durant aquest mes de maig. Les actuacions, que han incidit en espais que es trobaven bruts o deteriorats, es fan tant en l'espai de pista forestal com de les rieres que els creuen. En concret s'està treballant al pas de la riera de Montnegre, el de Ruscatelles, el de la riera d'Olzinelles i el de Can Draper.

L'adequació de la pista per on circulen vehicles rebaixarà el camí i després l'anivellarà. L'objectiu, asseguren des del consistori és augmentar el gàlib sota el pont, que significa ampliar la distància de pas sota l'estructura. També es netejaran les cunetes de terra i desguassos per reconduir l'aigua de drenatge i d'evacuació de pluja i es millorarà l'accés a sota el pont.

Pel que fa als passos de riera de sota els ponts, es netejarà la llera i es retiraran abocaments incontrolats i el sauló acumulat fins a recuperar el nivell preexistent. Alhora s'allargaran les baranes o s'instal·laran elements de protecció per separar el pas dels vehicles de la llera de la riera. També es desbrossarà el contorn i es farà un reperfilat longitudinal de les sortides de les rieres per garantir un pendent adequat cap al riu Tordera.