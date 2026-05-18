La Plataforma d'Afectats per l'Habitatge i el Capitalisme es prepara per aturar el desnonament d'una mare i una filla d'una casa a Vallgorguina el proper divendres 22 de maig. Es tracta del segon intent del fons voltor Divarian - Cerberus de desnonar aquesta família en situació de vulnerabilitat. Segons ha informat l'organització, les persones afectades per l'operació policial fa vint anys que resideixen en aquest domicili, situat al carrer Anoia 22.
Des de la PAHC expliquen que la mare havia comprat l’habitatge abans de l’esclat de la crisi econòmica, però que posteriorment va deixar de poder assumir una hipoteca de 800 euros mensuals. Amb l’acompanyament de l’entitat, l’any 2016 va aconseguir accedir a un lloguer social gràcies a la llei 24/2015, impulsada per fer front a l’emergència habitacional i la pobresa energètica.
Ara, però, el contracte de lloguer social ha finalitzat i la propietat s’ha negat a renovar-lo, malgrat que la família continua acreditant la seva situació de vulnerabilitat. “La propietat és el fons voltor Divarian, que va comprar l’habitatge al BBVA mentre la família tenia vigent el lloguer social, sense notificar-los-ho. En aquell moment haurien tingut dret a optar a comprar casa seva, però aquest dret se’ls va negar il·legalment”, denuncien des de la PAHC.
L’entitat alerta que en aquest nou intent està prevista la presència d'unitats de les Àrees Regionals de Recursos Operatius de Mossos d'Esquadra (ARRO). La plataforma també assenyala directament les administracions públiques. “L’Ajuntament de Vallgorguina i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tenen eines legals per aturar aquesta injustícia. Si el desnonament s’executa i la Laura i la seva filla han de marxar de casa, també serà responsabilitat de l’administració”, remarquen.
El fons voltor Divarian-Cerberus està considerat un dels tenidors amb més presència a Catalunya i compta amb una important cartera d’habitatges al Baix Montseny. Divarian és la plataforma immobiliària espanyola propietat al 100% del fons d'inversió estatunidenc Cerberus Capital Management. Creada el 2018 inicialment com una aliança amb el BBVA, opera com un dels grans gestors de pisos i actius immobiliaris a l'Estat.