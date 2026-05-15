15 de maig de 2026

10:30

Un ferit a l'AP-7 en el xoc d'un cotxe i un camió cisterna a Sant Celoni

Trànsit ha advertit de fins a set quilòmetres de retencions en direcció Girona en el segon accident de la setmana que obliga a tallar temporalment l'autopista al Baix Montseny

  Un camió cisterna xoca a l'AP-7 amb un vehicle.
  Vehicles de bombers al lloc de l'accident.

Publicat el 15 de maig de 2026 a les 15:36
Actualitzat el 15 de maig de 2026 a les 16:03

Un accident entre un turisme i un camió cisterna ha provocat fins a set quilòmetres de retencions a l'AP-7 a les 15 hores, a l'altura de Sant Celoni. En concret, el sinistre ha tingut lloc sota el pont que uneix la sortida número onze de l'autopista amb la carretera C-35 i la C-13, que va direcció Vallgorguina.

Segons han explicat els Bombers de la Generalitat a NacióBaixMontseny, s'hi han desplaçat sis dotacions i, almenys, es té constància de dues ambulàncies i dos vehicles de Mossos d'Esquadra. La col·lisió entre el camió i el turisme, un Merceres de color gris, ha acabat amb el cotxe bolcat. El conductor ha resultat ferit de poca gravetat i ja ha estat traslladat a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. El conductor del camió, en canvi, ha resultat il·lès i ha pogut continuar la marxa sense necessitat d'atenció mèdica.

De seguida, el turisme accidentat ha estat retirat de la via pels bombers. L'autopista ha quedat tallada al trànsit i l'actuació ha generat molt de col·lapse viari, que a les 15:20 hores encara continuava amb un carril tallat i centenars de vehicles semiaturats.

Es tracta del segon accident a l'AP-7 al Baix Montseny aquesta setmana que obliga a tallar la via temporalment direcció Girona. El darrer va ser el passat dimarts, quan un camió va bolcar al punt quilomètric 91 i va causar greus retencions entre Fogars de la Selva i Sant Celoni.

 

