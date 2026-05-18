Dos detinguts a Cardedeu per pagar loteria amb bitllets falsos «d'alta qualitat»

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home i una dona, de 32 i 29 anys, a Cardedeu el passat 5 de maig. Els dos detinguts, que acumulaven una vintena d’antecedents policials, serien els presumptes autors d’un delicte d’estafa i falsificació de moneda. La investigació, a càrrec dels especialistes de Falsificació de Moneda de la DIC, es va iniciar a mitjans de març després que els Mossos d’Esquadra detectessin un increment de denúncies per pagaments amb bitllets falsos de 50€ a diverses poblacions de l’àrea metropolitana com l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona o Mataró.
Segons han explicat els Mossos, l’anàlisi de les denúncies va permetre als investigadors comprovar que moltes de les víctimes eren venedors de loteria. La col·laboració dels venedors i la d’altres comerciants afectats va ser clau per poder determinar que els autors eren un home i una dona que, en molts casos, utilitzaven un nadó de nou mesos per distreure les víctimes i guanyar-se la seva confiança.
Els detinguts actuaven diàriament en diferents municipis i seguien sempre el mateix patró: compraven un cupó de rasca d’un, dos o cinc euros, comprovaven allà mateix si estava premiat i rebien el canvi. En alguns casos, van arribar a col·locar dos bitllets falsos consecutius a la mateixa víctima el mateix dia.
Un dels principals entrebancs de la investigació van ser les dificultats de les víctimes per facilitar una descripció física dels autors i també que, moltes vegades, no s'adonaven que el bitllet era fals fins que provaven d'ingressar-lo al banc. Els Mossos van confeccionar un mapa delinqüencial on al marcar els dies i hores amb les poblacions on havien actuat. Gràcies això van poder determinar el recorregut que feien els autors i els van identificar. Tot seguit, els agents van localitzar el domicili dels autors i el Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona va autoritzar una entrada i escorcoll.
Bitllets falsos "d'alta qualitat", segons el Banc Central Europeu
El passat 5 de maig, els Mossos d’Esquadra van entrar i registrar el domicili dels detinguts a Cardedeu. Els agents van intervenir un total de 56 bitllets falsos, 3 dispositius mòbils i diversa documentació que havia estat sostreta. Els dos detinguts van passar a disposició judicial el 7 de maig.
Els bitllets falsificats eren de molt bona qualitat i imitaven les marques tàctils pròpies dels bitllets legítims d’euro. Això va dificultar que les víctimes se n'adonessin i va fer que poguessin actuar en desenes d'establiments, 46 dels quals eren venedors de loteria.
Els bitllets falsificats de 50 euros corresponien a reproduccions de la nova sèrie Europa, molt difícils d’identificar a simple vista. Tanmateix, una observació detallada de la part inferior esquerra de l’anvers permetia detectar-ne la falsificació: el valor facial imprès en color verd no canviava de tonalitat ni generava l’efecte tornassolat en moure el bitllet. En els exemplars autèntics, en canvi, aquest efecte cromàtic és clarament visible. Segons han explicat els Mossos, els bitllets provenien del mercat negre i es fabricaven al sud d’Itàlia.