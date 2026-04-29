Apaguen un incendi al polígon industrial de Sant Feliu de Buixalleu

Els Bombers de la Generalitat han apagat un incendi al polígon industrial de Sant Feliu de Buixalleu, a prop d'Hostalric, amb la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Forestal d'Arbúcies, Fogars de la Selva, Hostalric, Sant Feliu i de Riells i Viabrea. Els fets han tingut lloc aquest dimarts 28 d'abril a la tarda, en una zona boscosa propera als carrers del polígon, on també hi ha alguns horts.
Segons ha explicat el cap de l'ADF de Riells a NacióBaixMontseny, les flames van començar a partir del borrissol que desprenen els arbres durant aquesta època de l'any. La zona afectada es trobava al costat d'un dels carrers del polígon. Les flames van cremar l'herba de l'indret i, tot seguit, es van enfilar al tronc d'alguns pollancres, un dels quals estava mort i sec i mesurava uns deu metres d'alçada.
El perímetre d'afectació, segons els càlculs de l'agrupació, eren uns 100 metres de llargada per uns quinze metres d'amplada. Finalment, la col·laboració dels efectius desplaçats va ser clau per apagar les flames.
Des de l'ADF de Riells i Viabrea adverteixen que el borrissol blanc que desprenen certs arbres, especialment els pollancres durant la primavera, és altament inflamable i va contribuir a la propagació de les flames. Aquesta substància, que embolcalla les llavors dels pollancres per dispersar-se amb el vent, forma una capa blanca sobre el terra, gespa o carrers. "Cal vigilar amb les burilles i els elements incendiaris, si veieu una columna de fum aviseu al 112", adverteixen.
Un segon foc a Hostalric
Els Bombers també han notificat un foc de poca importància al centre urbà d'Hostalric. En concret, l'avís es va produir a les 17:13 hores a l'Avinguda del Coronel Estrada per una furgoneta que cremava. La intervenció del cos per extingir les flames, però, no va ser necessària per indicació de la Policia Local d'Hostalric.