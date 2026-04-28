Més de 120 persones a la xerrada de la regularització de migrants a Sant Celoni

L'escola d'adults Sax Sala de Sant Celoni ha acollit aquest matí una sessió informativa sobre el procés de Regularització extraordinària per persones migrants organitzada des del Consell Comarcal del Vallès Oriental juntament amb l'Ajuntament de la capital montsenyenca. La sessió ha comptat amb més de 120 assistents que han pogut consultar i resoldre dubtes sobre el nou procés de la mà d'una lletrada especialitzada.
Aquestes sessions, obertes a la ciutadania, tenen com a objectiu informar sobre el nou procés aprovat pel Govern estatal que inicia la tramitació d'un procés extraordinari de regularització de les persones estrangeres residents a l'estat espanyol. Amb aquesta iniciativa, aprovada pel Reial decret 316/2026, vol donar resposta a la situació de centenars de milers de persones que ja viuen a l'estat espanyol, però no han pogut accedir als circuits ordinaris de regularització.
El Consell Comarcal ha impulsat cinc xerrades informatives al Vallès Oriental sobre el procés, adreçades persones en situació administrativa irregular, que han d'inscriure's en un formulari per poder participar. Les sessions són a càrrec de la lletrada Marisol Batalla, que els ofereix informació detallada sobre el procediment i n'atén els dubtes.
Una previsió de 150.000 regularitzacions a Catalunya
Aquest dimarts el Govern de la Generalitat ja ha demanat al Ministeri de Treball i Economia Social un reforç pressupostari de 40 milions d’euros per al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per fer front a l’increment de demanda previst per la regularització de migrants. Les persones que regularitzin la seva situació es poden inscriure com a demandants d’ocupació en el moment en què s’accepti la sol·licitud. Algunes veus situen en 150.000 els migrants que es regularitzaran a Catalunya de forma extraordinària en aquest procés iniciat el 16 d'abril.
El Govern català considera que el Ministeri de Treball pot fer front a aquesta transferència perquè els ingressos del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha crescut en els últims tres anys per l’increment d’ocupació mentre que, alhora, mantenia els mateixos recursos en la distribució sectorial per la situació de pròrroga pressupostària. El Govern farà un front comú amb altres comunitats autònomes per reclamar 250 milions d’euros per a les polítiques d’ocupació a la propera trobada amb el Ministeri, que es podria celebrar al maig o al juny.