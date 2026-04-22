La PAHC assenyala 111 habitatges buits a Sant Celoni: «No acceptarem que segueixin tancats»

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme del Baix Montseny (PAHC) ha denunciat en un comunicat a NacióBaixMontseny l'existència de 111 pisos buits de grans tenidors a Sant Celoni. Des de l'entitat s'han queixat del fet que no es prenguin mesures perquè els pisos siguin ocupats i que els blocs buits de la Sareb, habitatges ja construïts i disponibles, es "retinguin deliberadament" fora d’ús malgrat el protocol signat entre l'Estat i la Generalitat per cogestionar patrimoni de l'Entitat Estatal d'Habitatge.
D'altra banda, també han mostrat la seva preocupació pel futur d'aquells habitatges de la Sareb a la comarca que han de passar a mans de la nova empresa pública estatal Casa 47, que vol crear un parc públic de lloguer assequible i gestionar el cicle integral de l'habitatge. Concretament, segons dades que ha facilitat l'entitat, al Vallès Oriental seran 833 els habitatges propietat de Sareb que es traspassaran a Casa 47 i es concentren principalment a Granollers (127), Sant Celoni (124), Mollet (112), seguits de Canovelles (87), Sant Antoni de Vilamajor (65) i Cardedeu (56).
Des de la PAHC afirmen que gran part d’aquest parc d'habitatge, incloent-hi molts blocs amb veïns, continua sense un destí clar. "Només s’ha concretat la licitació per externalitzar la gestió de 4.700 habitatges catalans a empreses privades i això posa en dubte el caràcter públic del projecte", expliquen.
Les organitzacions del moviment per l’habitatge, en el comunicat a la premsa, han denunciat que el model de Casa 47 "neix marcat per la externalització i la lògica empresarial" i que "no es garanteixen els drets col·lectius ni participació dels llogaters". A més, des de l’anunci del traspàs, algunes famílies residents en aquests habitatges denuncien assetjament, pujades de lloguer, manca d’informació i amenaces de desnonament.
Veïns amb incertesa i pisos buits
Arran de l'anunci del traspàs, a principis de 2026, els veïns de propietats de la Sareb a Catalunya que estan afectats s'han agrupat a una secció sindical de la COSHAC, que té sucursal al Baix Montseny. Aquesta organització catalana aplega famílies de més de 25 blocs d'arreu per defensar el lloguer social, aturar desnonaments i reivindicar la gestió 100% pública de tot el parc de la Sareb.
La PAHC Baix Montseny ha reiterat la necessitat d’un traspàs íntegre i públic de tots els habitatges de la Sareb a la Generalitat, així com la mobilització immediata dels pisos i blocs buits per reallotjar famílies en situació de vulnerabilitat. “No acceptarem que els blocs buits continuïn tancats mentre hi ha famílies sense casa. Aquests habitatges han de passar a mans públiques i posar-se al servei de qui els necessita, no del mercat”, reclamen.
L’entitat reclama també l’aturada de tots els desnonaments i de qualsevol forma d’assetjament a les residents, la condonació dels deutes i la regularització de totes les famílies afectades. Entre les seves demandes, destaquen la priorització de la Mesa d’Emergència en l’assignació d’habitatges, l’establiment de lloguers socials ajustats als ingressos i la rehabilitació integral dels blocs amb garantia d’un manteniment digne. Igualment, defensen un accés universal a l’habitatge sense discriminacions administratives i la participació activa de les famílies organitzades en els processos de negociació.
La plataforma adverteix que, si els pisos buits de la Sareb no es posen al servei de les famílies que esperen una solució, no s’està ampliant el parc públic sinó perpetuant una situació d’injustícia. En aquest sentit, denuncien que mantenir habitatges buits mentre hi ha demanda és una forma de “violència immobiliària”, i alerten que un parc públic gestionat per interessos privats o sota lògiques especulatives desvirtua en desvirtua la funció social. "Els blocs buits han de ser per viure-hi. I han de ser-ho ara", afirmen.