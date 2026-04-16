Detingut a Sant Celoni per robatoris amb força i sis assalts a una bugaderia

Mossos d’Esquadra de la comissaria de Sant Celoni han detingut un home com a presumpte autor de diversos robatoris amb força a establiments comercials del municipi. L'operació per atrapar l'home, de 34 anys, va tenir lloc el passat 10 d’abril. Segons ha informat el cos policial, l’home acumula múltiples antecedents policials i hauria entrat a robar fins a sis vegades a una bugaderia del municipi d’on s’hauria endut més de 4.000 euros en total.
Les tasques d’investigació arran de la denúncia van permetre identificar el presumpte autor dels fets, que va fer servir el mateix modus operandi en diverses ocasions. L'individu entrava a l’establiment amb normalitat i després feia puntades de peu a la parets fins que feia un forat que li permetés accedir a les dependències privades, on s’apropiava dels diners en efectiu que hi hagués.
El passat 5 d’abril va repetir el mateix truc en una bugaderia de Tordera, i va ser detingut per agents de la Policia Local del municipi del maresme. Quan van identificar el detingut, els Mossos d'Esquadra van poder relacionar-lo amb diversos delictes contra el patrimoni comesos en els darrers mesos a altres establiments de Sant Celoni i la comarca.
En concret, se li atribueixen set robatoris amb força a diversos establiments comercials de Sant Celoni de naturalesa diferent, d’on s’hauria endut els diners que trobava en efectiu, telèfons mòbils i ordinadors portàtils. El detingut, segons ha informat la policia de la Generalitat, ha passat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Granollers el passat dissabte 11 d’abril.