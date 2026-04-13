Una cinquantena de comerços de Sant Celoni s'abandera de les frases fetes catalanes

La Biblioteca Municipal l'Escorxador i 48 establiments comercials de Sant Celoni participen del 14 d’abril al 14 de maig Sant Celoni el concurs “Fem ballar el cap!”, una iniciativa que s'emmarca en l'Abril pel català de Sant Celoni. Aquesta proposta lúdica convida la ciutadania a posar a prova l’enginy i el coneixement de les frases fetes catalanes mentre es recorre el comerç local.
El concurs està organitzat per l’Oficina de Català de Sant Celoni, amb la col·laboració de UBIC i Òmnium Cultural Vallès Oriental, i s'inclou dins la campanya “Traiem la llengua”. Aquesta campanya, impulsada per la Regidoria de Política Lingüística, té com a objectiu promoure l’ús social del català i fomentar-lo com a llengua de cohesió i convivència tant a Sant Celoni com a la Batllòria, i vol implicar comerços, entitats i ciutadania en activitats quotidianes i participatives.
Funcionament del concurs
Els establiments participants i la Biblioteca exhibeixen un cartell amb una frase feta incompleta. Les persones participants han d’identificar la paraula que falta per completar-la correctament. Per participar-hi, cal localitzar un dels punts adherits, deduir la paraula que falta, entrar a l’establiment i demanar la butlleta de participació per omplir-la amb la resposta. Com més frases fetes es resolguin correctament, més opcions hi haurà d’obtenir premi.
El concurs ofereix dos premis relacionats amb la promoció de la lectura i el suport al comerç de proximitat: Un val de 80 euros per gastar en una llibreria de Sant Celoni, destinat a la persona que encerti més frases fetes i un val de 60 euros, que se sortejarà entre totes les persones participants que hagin resolt correctament almenys una frase. El sorteig tindrà lloc el 2 de juny a les 10 del matí a la Biblioteca l’Escorxador.
Durant l'acte de presentació d'aquest abril plenament en català, que enllaçarà un mes sencer d'activitats per fomentar la llengua pròpia, s'ha destacat la rellevància de formar part del recorregut del Correllengua Agermanat, la coordinació amb La Força, Batega i la resta d'entitats del municipi, que ha permès organitzar una marató de propostes que coincidiran també amb el primer l'aniversari de la regidoria de Política Lingüística de Sant Celoni.