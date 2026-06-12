Sant Celoni negocia la compra del Centre Popular

L'Ajuntament de Sant Celoni està fent els tràmits per adquirir l'antic Centre Popular situat a la carretera Vella, l'espai que ara ocupa el Casal de Joves la Fera. Contràriament al que han anunciat alguns mitjans vallesans, la compra no està tancada i encara es troba en fase de negociació amb la propietat. Segons ha explicat el tinent d'alcalde, Albert Planas, a NacióBaixMontseny, l'expedient de compra de l'edifici es va obrir el 2024, però no ha arribat a formalitzar-se encara.
Des de l'equip de govern de Sant Celoni expliquen que, ara mateix, s'està treballant en el procés adquisició de la mà de la propietat del Centre Popular i també de les dues entitats que en fan ús, el Casal de Joves La Fera i el Centre Excursionista de Sant Celoni. L'objectiu, asseguren, és destinar la finca a finalitats comunitàries amb les garanties jurídiques i de seguretat necessàries perquè les entitats la puguin continuar ocupant.
L'edifici disposa de 748 metres dividits en dos espais, el que utilitzen els joves de La Fera, a la part davantera, i el CESC, a la de darrere, que té l'entrada al carrer Sant Antoni. A dia d'avui, les dues entitats tenen un contracte de cessió d'ús, que els permet estar-hi sense haver de pagar lloguer. Si la compra s'acaba efectuant, serà per un valor de 30.000 euros, que és la xifra que s'ha acordat amb la propietat. "Més enllà que estiguem en vies de comprar-ho, falta dur-ho al ple, aprovar-ho i sotmetre-ho a exposició pública", afirma Planas.
La voluntat del consistori és que la compra es pugui acordar i fixar abans d'acabar el 2026. "És de l'interès de l'equip de govern, la junta del Centre i les entitats", defensa el tinent d'alcalde. Si es formalitza l'adquisició de l'immoble, l'Ajuntament haurà d'afrontar diverses actuacions a llarg termini per solucionar les mancances que té. Dos dels reptes més rellevants són la coberta amb amiant i l'adaptació perquè sigui plenament accessible.
La notícia arriba en un mes de juny marcat pel comiat de l'Assemblea de Joves la Fera, que ha anunciat la seva dissolució després de 10 anys d'activitat al poble. L'entitat diu adéu "per manca d'energia i relleu generacional", però aquest punt i final, però, no suposarà el tancament del Casal de Joves La Fera, que continuarà actiu amb les altres entitats que el conformen.
L'antic Centre Popular de Sant Celoni (també conegut com el "Centro" o el "Centre") va ser una històrica entitat cultural i recreativa fundada l'any 1889. Va ser l'associació més antiga del municipi i també el motor de gran part de la vida social i cultural de la vila. L'organització va jugar un paper destacat i va ser promotora d'activitats recreatives com una coral, l'orquestra la Lira i l'organització de jocs florals, gitanes, teatre o futbol.