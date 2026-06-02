L'Assemblea de Joves de Sant Celoni diu l'adeu definitiu després de 10 anys

L'Assemblea de Joves la Fera de Sant Celoni ha anunciat la seva dissolució després de 10 anys d'activitat al poble. Aquesta entitat, compromesa amb les causes socials, l'antifeixisme, el sobiranisme i el suport a Palestina diu adéu "per manca d'energia i relleu generacional". Aquest punt i final, però, no suposarà el tancament del Casal de Joves La Fera, que continuarà actiu amb les altres entitats que el conformen. "Ha arribat el moment de dissoldre'ns per dedicar les nostres energies a altres militàncies, dipositant tota la nostra confiança en les altres joves militants del territori que segueixen actives", asseguren.
A hores d'ara, expliquen, la militància ha quedat reduïda a només cinc persones i això els ha fet repensar el futur de l'organització. "Ens hem trobat sense relleu i no hem trobat ningú disposat a seguir amb la tasca",expliquen.
L'Assemblea s'acomiadarà oficialment el cap de setmana del 26 i 27 de juny amb un acte en el qual s'hi aplegaran antics militants i s'apel·larà a la reflexió sobre la trajectòria de l'entitat juvenil que, asseguren, desapareix amb "orgull per la feina feta" i també per "l'empremta que deixa" al poble. Aquests últims actes de l'Assemblea coincideixen amb el quart aniversari del Casal La Fera, s'hi podran veure espectacles, hi haurà dinamització musical i una ponència de tancament. "Voldríem mostrar l'agraïment a totes les militants que han format part de l'assemblea, a les que ens van obrir camí i a les que hi han estat fins al final", diuen.
La continuació del Casal, segons ha han explicat a NacióBaixMontseny, estarà a mans de la coordinadora un òrgan conjunt que s'ocupa de coordinar l'espai. "El Casal de Joves la Fera i l'Assemblea érem dues iniciatives formades per les mateixes persones i vam decidir repensar el funcionament en el procés de Vilardell", recorden. La línia política era la mateixa i es va acordar que el Casal, malgrat tot, tingués una coordinadora pròpia. "No tenia sentit que ens n'ocupéssim només nosaltres si hi havia més col·lectius que en feien ús", expliquen.
L'Assemblea de Joves de Sant Celoni ha tingut un pes important en l'organització popular, juvenil i, més endavant, també en la política municipal. El tinent d'alcalde de Sant Celoni, Albert Planas, vinculat a l'Alternativa, va ser-ne militant. L'entitat, durant les eleccions municipals de 2023, va donar suport a la candidatura de l'esquerra independentista a la capital montsenyenca amb una sèrie de publicacions compartides a les xarxes socials i també amb la difusió d'algun dels mítings que es van organitzar.
També ha estat polèmica, més recentment, per l'assenyalament a Esquerra Republicana, Junts i el PSC-PSOE com a "còmplices del genocidi" a Palestina i les pintades que van signar a les seus dels partits a Sant Celoni. "Les pintures us posen contra el mirall de la veritat. La pintura es pot esborrar. Però no podreu esborrar el vostre patrocini i connivència amb el projecte sionista, que té gravat l'ocupació, l'extermini i el supremacisme a la seva essència", van reivindicar a través d'Instagram.