Sant Hilari obrirà una oficina per millorar la vida de la gent gran

Sant Hilari Sacalm ha presentat "ViuGran360", un nou projecte de poble que vol oferir un model integral d’atenció, prevenció i acompanyament a les persones grans. La iniciativa neix amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la gent gran i afavorir que puguin continuar vivint a casa seva el màxim temps possible, amb autonomia, seguretat i suport comunitari.
El projecte contempla actuacions per a totes les etapes de l’envelliment i tindrà com a peça central la futura Oficina d’Atenció a la Gent Gran, que obrirà les portes aquesta tardor al primer pis de Can Blat. Aquest nou espai es convertirà en un punt de referència per a les persones grans del municipi, on podran informar-se, rebre orientació o fer tràmits.
Entre les accions destacades també hi ha el programa ViuLlar, adreçat especialment a les persones majors de 80 anys que viuen al seu domicili. A través d’aquest programa es contactarà amb aquest col·lectiu per conèixer les seves necessitats i impulsar mesures que afavoreixin la seva autonomia i benestar, per prevenir situacions de solitud o dificultat.
Una tercera part del poble amb més de 65 anys
La presentació del projecte va omplir el Casal de Can Blat, aquest passat dimecres 20 de maig, en el marc de la 25a Tarda a Can Blat, una mostra de l’interès que ha despertat aquesta iniciativa entre la ciutadania. Actualment, Sant Hilari compta amb prop de 1.500 persones majors de 65 anys i 465 majors de 80, la qual cosa suposa aproximadament una tercera part de la població del municipi, que té poc més de 6.000 habitants.
El projecte també es va exposar en un acte obert a tothom a la Sala Noble divendres passat. La regidora de Gent Gran, Sussi Casellas, va destacar la importància de “fer poble” i treballar en xarxa per construir un model que beneficiarà tota la ciutadania “ara o més endavant”. Tot plegat s’emmarca dins el Pla Local de Gent Gran i compta amb el suport dels departaments de Drets Socials i de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, el subdirector general de la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació de la Generalitat, Carles Mundet, va afirmar que Sant Hilari “s’avança al Govern” impulsant aquesta iniciativa des de l’àmbit local.
També hi van intervenir la coordinadora de la futura Oficina d’Atenció a la Gent Gran, Laia Andreu, i el regidor de Participació Ciutadana, Jordi Moragas. "ViuGran360" es planteja com un projecte transversal i comunitari que implicarà l’Ajuntament i els equipaments municipals, la residència de gent gran, els serveis socials i d’atenció domiciliària, el CAP, professionals sanitaris i comunitaris, centres educatius, entitats, comerços, voluntariat i el conjunt del poble.