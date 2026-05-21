Tot a punt per al Trail Guilleries 2026: més de mil inscrits i un campió mundial

La Trail Guilleries donarà el tret de sortida a la Setmana de l’Esport de Sant Hilari el cap de setmana del 30 i 31 de maig. La prova arriba a la vuitena edició i, segons apunten des de l'organització la cita ja supera els 1.000 participants. El dissabte tindrà lloc la Trail Kids amb les curses infantils i diumenge se celebraran les curses de 16, 26 i 42 quilòmetres i la marxa d’11 quilòmetres.
La cursa recorre corriols i camins de les Guilleries en un circuit dissenyat i organitzat per voluntaris hilariencs vinculats al món de l’esport. Es tracta d’un esdeveniment esportiu ja consolidat que, en els últims anys, ha cridat l’atenció de grans corredors del panorama internacional. Enguany, Pau Capell, campió mundial d’Ultra Trail, s’ha apuntat al repte de la Marató de la Trail Guilleries. La presència del guanyador de l’emblemàtica Ultra Trail del Mont Blanc (Chamonix) és un dels grans reclams d’aquesta edició i consolida la projecció de la prova dins el calendari de curses de muntanya.
La primera edició de la Trail Guilleries va tenir 200 inscrits, la segona va duplicar la xifra, la tercera va superar els 726 participants i la quarta va tancar inscripcions amb 815 corredors. Des de la cinquena edició, cada any se superen els 1.000 inscrits.
Setmana de l'Esport de Sant Hilari 2026
Del 30 de maig al 7 de juny, la regidoria d’Esports i les entitats esportives de Sant Hilari proposen una oferta d’activitats de diferents disciplines a les places i instal·lacions esportives del poble: futbol, atletisme, rítmica i dansa, ciclisme, bàsquet, patinatge, motocròs i tenis. La Gala de l’Esport Hilarienc se celebrarà el 7 de juny i reconeixerà els esportistes locals que han obtingut èxits durant la temporada 2024-2025. La jornada coincidirà amb unes portes obertes al Centre Esportiu Municipal després de les obres de remodelació, que han permès renovar vestidors, accessos i coberta per oferir unes instal·lacions més modernes i còmodes.
Enmig de l’entrega de guardons, hi haurà les actuacions del Grup de Gimnàstica Rítmica del CEM Sant Hilari, del grup de Patinatge Artístic Sant Hilari i dels grups de Xou Petit i Xou Gran del Club Patinatge Artístic Tona. Dues hilarienques formen part del grup osonenc: la Laia-Zhu Gutiérrez va quedar subcampiona amb el xou petit i la Lara Pérez va ser tercera amb el xou gran.
La Setmana de l’Esport comptarà amb la implicació d’una desena d’entitats esportives del municipi: Isards Team, Forces, Forts i Ferms, Club Esportiu Sant Hilari – Font Vella, secció de Rítmica i Dansa del CEM, Ratpenats, Club Bàsquet Sant Hilari, Club Patinatge Artístic Sant Hilari, Club Tenis Sant Hilari, Atletes de Sant Hilari, Moto Club Sant Hilari i Ça-Calm Exprés.