El PSC reivindica la transformació de Sant Celoni: «La vila duia 12 anys aturada»

El PSC de Sant Celoni ha celebrat la Festa de la Rosa aquest cap de setmana amb la presència de la Consellera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge, Sílvia Paneque i de dos centenars de simpatitzants del partit, que s'han aplegat en un acte que ha combinat els parlaments polítics i l'àpat que tenien previst des de l'organització. Es tracta de la novena edició d'aquesta celebració a la capital montsenyenca, que arriba a només un any de les eleccions de 2027, i que ha estat marcat per la reivindicació
L’alcalde del municipi, Eduard Vallhonesta, ha fet un repàs dels projectes més importants, com el Pla de Voreres i Ferms, amb un pressupost de tres milions d’euros, que ha començat la reposició integral de les voreres més malmeses de Sant Celoni per adequar-les a la normativa d’accessibilitat. També ha esmentat la piscina municipal descoberta, una de les "obres estrella" del mandat, que serà una realitat aquest juliol, o la construcció del casal per la gent gran.
A més, aprofitant la vista de la consellera d’habitatge de la Generalitat, Sílvia Paneque, s’ha destacat la cessió d’un terreny municipal a la zona de La Forestal per a la construcció d’habitatge social al municipi, concretament de 32 pisos, un 10% dels quals està previst que destinin les situacions de més vulnerabilitat residencial. Es tracta d'una fita que s'està cuinant des del 2024, quan el batlle socialista es va reunir amb el director de l’Incasol, Agustí Serra, per pactar la cessió de la parcel·la, propera a l'estació de tren.
Vallhonesta, durant els parlaments, ha reivindicat la feina feta des de l'equip de govern i ha criticat la manca d'iniciativa d'anteriors consistoris. ‘’Sant Celoni feia 12 anys que estava aturat, i ara estem fent una transformació’’, ha exposat. Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Panque, ha volgut posar de relleu la importància dels projectes que estan en marxa "perquè el municipi pugui avançar".
Paneque ha visitat la capital del Baix Montseny en el marc de la inauguració de la connexió del dipòsit municipal amb l'aigua provinent de la dessalinitzadora de Blanes , de la xarxa d’abastament d’Aigües Ter-Llobregat (ATL). “La connexió amb la dessalinitzadora de la Tordera és una construcció que Sant Celoni mereixia i necessitava perquè són dos quilòmetres i mig que ens asseguren l’abastiment d’aigua del municipi”, ha declarat.