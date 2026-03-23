Raül Garcia continuarà al capdavant de Junts per Sant Celoni i la Batllòria el 2027

Junts per Sant Celoni i la Batllòria ha celebrat aquest dijous 19 de març l'assemblea local per fer oficial l'elecció del cap de llista de la formació de cara a les eleccions municipals de 2027. L'acte, segons expliquen des de Junts, va aplegar una trentena llarga de militants i va servir per fer patent la unitat i la confiança del projecte al voltant de Raül Garcia.
Durant l'assemblea, el president local de Junts, Albert Serrà, va demanar als assistents quines persones volien optar a presentar-se com a cap de llista de la formació per als pròxims comicis municipals. Raül Garcia va ser l'únic militant que va fer el pas i va presentar la seva candidatura davant l'assemblea. Després d'adreçar unes paraules als assistents, Garcia va ser votat a mà alçada i escollit per unanimitat com a cap de llista de Junts per Sant Celoni i la Batllòria per a les eleccions municipals de 2027.
En una intervenció, Raül Garcia va reivindicar el compromís personal i col·lectiu amb el municipi i va defensar la necessitat de construir “un Sant Celoni i una Batllòria millors”, amb un projecte "basat en la il·lusió, la solvència i els valors". També va fer valdre la força de l’equip de Junts i va apel·lar a la implicació de tota la militància per afrontar "un any intens de preparació política i electoral".
Objectiu: governar el 2027
Garcia afronta aquesta nova etapa amb l'experiència d’haver estat alcalde de Sant Celoni i la Batllòria entre 2019 i 2023. A les eleccions municipals de 2023, va ser el candidat més votat i va guanyar els comicis, però un pacte posterior entre el PSC i Alternativa va apartar Junts del govern municipal i va situar la formació a l’oposició.
Amb aquesta elecció, Junts inicia formalment el camí cap a les municipals de 2027 amb l’objectiu, expliquen, de tornar a liderar el govern de Sant Celoni i la Batllòria i impulsar un projecte de canvi per al municipi.
Raül Garcia ha assegurat que afronta aquest repte “amb tota la il·lusió, amb sentit de responsabilitat i amb el compromís de deixar-me la pell per Sant Celoni i la Batllòria”. En aquest sentit, ha remarcat la voluntat de Junts de presentar una proposta “rigorosa, ambiciosa i arrelada al poble” per oferir als veïns i veïnes un govern "sòlid, proper i preparat".