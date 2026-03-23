Dos detinguts i un intent de robatori al Kebab de Riells i Viabrea

La Policia Local de Riells i Viabrea ha evitat aquesta passada setmana de març dos intents de robatori en establiments de la vila, al carrer Morou, al nucli d'Alba de Liste. En concret, es tracta del Kebab Riells i la Bodega- bar El Celler. Els fets van tenir lloc durant un patrullatge nocturn de la policia, quan un agent va detectar un individu encaputxat manipulant la porta del Kebab.
El patruller es va aturar per interceptar l'individu, que va saltar una tanca i es va fugar a través dels patis de la part posterior dels establiments. Aleshores, l'agent van detectar que la porta del local del costat, El Celler, també presentava les marques d'un intent d'obertura amb força. Els caporals de la Policia de Riells han explicat a NacióBaixMontseny que en cap dels dos casos va aconseguir entrar ni sostraure res de cap pertinença del local.
La Policia està investigant el cas i treballa amb la possibilitat que hi hagués una segona persona involucrada. "No vam poder observar si a l'altra porta hi havia un altra persona", expressen.
Dos detinguts aquest març
La Policia Local de Riells i Viabrea, aquest mes de març també ha detingut dues persones que tenien pendent una ordre de recerca i captura. En en un dels casos, es tractava d'un home buscat per violència de gènere i en l'altre per una una entrada il·legal en una propietat privada. Segons han explicat els caporals del cos local, la Policia tenia coneixement de les ordres de detenció que requeien sobre els dos individus i els van detenir tots dos a la via pública.
Les operacions es van dur a terme per separat, els detinguts van mantenir una actitud "col·laborativa" i no van oposar resistència a la tasca dels agents. Un cop efectuades les detencions, ambdues persones van ser posades a disposició judicial. Després de de tot plegat, la Policia Local de Riells i Viabrea ha volgut refermar el seu compromís amb la seguretat ciutadana a través dels canals institucionals. "Continuem vetllant de manera permanent per la seguretat i la convivència al municipi", han expressat.