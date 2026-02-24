Riells i Viabrea tanca el Carnaval al Montseny: la rua en imatges

El Carnaval al Montseny ha acabat aquest passat cap de setmana, com és tradició el poble encarregat de tancar aquestes jornades de disbauxa ha estat Riells i Viabrea. La vila monsenyenca ha celebrat el carnestoltes 2026 amb bona participació, ambient festiu i una rua espectacular. Enguany van participar-hi 12 comparses i 12 carrosses, desenes de propostes d'arreu que van competir en un concurs.
Les comparses van ser avaluades segons la coreografia, originalitat, vestuari, maquillatge i dificultat de la producció. La guanyadora va ser Tribala, que va rebre un premi de 1.000 euros. Pel que fa a les carrosses, es van valorar l’originalitat, els efectes visuals i sonors, el guarnit, la coreografia i la dificultat de la producció. La Colla Encantats va ser la guanyadora, amb un premi de 750 euros.
L'Ajuntament de Riells i Viabrea, a través dels canals institucionals, han volgut agrair especialment la participació de les entitats i voluntaris que n'han fet possible l’organització: l'Associació de Voluntaris Baix Montseny Off-Road, Protecció Civil de Breda, ADF Els Emprius i voluntaris de 4t d’ESO de l’INS el Bruc. A NacióBaixMontseny hem fet un recull de les millors imatges de la jornada, cedides per l'Ajuntament de la vila a aquest diari.