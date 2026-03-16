L'Associació de Famílies de l'IE Pallerola de Sant Celoni ha rebut el tercer premi en la categoria "Transformem la societat" dels guardons de l'aFFaC 2026, uns reconeixements que entreguen les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya i fan valdre projectes impulsats per les AFA que milloren la qualitat educativa i generen impacte social.
La iniciativa celonina, titulada "Desenterrem la memòria del mestre Pallerola. Visca la República de Vila Montseny!", tenia l'objectiu de recuperar un fragment del passat de la vila, vinculat a la figura de Josep Pallerola i Roca (1891-1968), un mestre republicà que va treballar a Sant Celoni entre els anys 1927 i 1934, i que va ser represaliat pel franquisme, inhabilitat, condemnat a presó i desterrat al País Valencià, on va acabar morint.
L'Escola Pallerola ha celebrat el cinquantè aniversari el passat curs 2024-2025. El centre educatiu es va inaugurar l'any 1974 en el marc del Pla d'Urgència de Barcelona, en el qual es van construir "35 col·legis nacionals" per "donar cabuda a la creixent demanda de places escolars". El nom, que va adoptar anys més tard, el deu a aquest mestre republicà que l'AFA de Sant Celoni es va proposar recuperar i reivindicar a través d'una sèrie d'activitats per investigar-ne la trajectòria i una pintura mural que ha servit per visibilitzar el projecte, finançada per l'Ajuntament de Sant Celoni.
Aquesta iniciativa educativa, doncs, es proposava treballar la memòria històrica i democràtica amb els infants de l'escola i desenterrar una història local molt desconeguda de la qual va costar trobar-ne documentació. Helena López, membre de la coordinadora d'AFES de l'escola pública a Sant Celoni ha valorat molt positivament aquesta fita, que també ho és per a tota la vila de Sant Celoni. “Aquest premi ha estat molt important per a nosaltres perquè ha estat una oportunitat per reivindicar davant d'escoles de tota Catalunya la figura del mestre Pallerola i la petjada de tots els mestres republicans”, ha explicat a NacióBaixMontseny.
Una enhorabona que també ha fet extensiva el tinent d'alcalde de Sant Celoni, Albert Planas. "Aquest reconeixement fa valdre l'impacte d'aquesta iniciativa a la comunitat educativa de Sant Celoni, gràcies per fer-nos viure la història viva del nostre poble", ha expressat.
Una petita república a l'escola
Un dels eixos centrals d'aquest projecte ha estat desenterrar les pràctiques educatives que el mestre Pallerola va dur a terme amb els nens de Sant Celoni, seguint la pedagogia impulsada pel pedagog francès Célestin Freinet, basades en l'autogestió, cooperació i solidaritat entre l'alumnat. Alhora, es va organitzar l'escola com si es tractés d'un país, la República de Vila Montseny, on cada nen tenia una responsabilitat, com si l'escola fos una república. També es va editar una revista pròpia, L’Esclat, en la qual els infants van tenir-hi l'oportunitat de plasmar vivències, reflexions i altres notícies de l'escola.
Com a elements tangibles d'aquesta experiència, ha quedat el mural situat a la porta de l'escola amb una frase del mestre Pallerola: "L'amor entre les persones ha de ser el nostre més bell ideal, un cop aconseguit això, res no torbarà la pau al món". Des de l'AFA expliquen, però, que aquesta frase ha estat vandalitzada en algunes ocasions i pares i alumnes l'han hagut de repintar. "Hem recuperat al mateix mural el nom de República de Vila Montseny, i la història dels seus exalumnes, com a exemple de l'empremta que un mestre pot deixar en el seu alumnat de per vida", expliquen des de l'AFA.
L'Ajuntament, a petició de la comunitat educativa, va fer una exposició a la Rectoria Vella, que va repassar la història del centre educatiu i en la figura del mestre Josep Pallerola i Roca. Més enllà d'això, l'escola ha treballat amb els alumnes la història del mestre i es va fer un taller a la biblioteca sobre impremta Freinet amb el fotògraf i historiador Sergi Bernal.
Per una educació pública i de qualitat
Els premis d’aFFaC s’han consolidat com un reconeixement a les iniciatives educatives i participatives impulsades per les AFA associades. La seva finalitat és destacar experiències que promouen una educació pública de qualitat: equitativa, inclusiva, gratuïta, democràtica, intercultural, feminista i ambientalment sostenible amb la participació activa de les famílies i la col·laboració amb l’entorn.
La categoria “Transformem la societat” reconeix iniciatives amb un impacte positiu en l’entorn social, a banda del reconeixement per a l'Escola Pallerola, el primer premi ha estat per al projecte "Art i salut: teatre intergeneracional contra la soledat no desitjada de l’AFA Patronat Domènech (Barcelona) i el segon premi ha estat per a Fes-te / Festa Rural a Ogassa, de l’AMPA del Col·legi d’Ogassa. A la mateixa categoria també han estat finalistes projectes com Acompanyament a l’educació sexo-afectiva de l’AFA La Floresta (Sant Cugat del Vallès) i Nevera Verda de l’AFA Escola Diputació (Barcelona).