Democratitzem la política municipal a Sant Celoni

Aquesta legislatura, a Sant Celoni i La Batllòria, està marcada per una aposta clara per la participació ciutadana com a eix central de l’acció política. Més enllà de la gestió ordinària, el mandat actual ha volgut situar la democràcia participativa al centre, impulsant processos que permeten prendre decisions des de baix, de manera col·lectiva i amb una voluntat transformadora.
A l’àrea de Cultura, aquesta mirada s’ha fet especialment visible amb la redefinició de la Festa Major de Sant Celoni mitjançant processos participatius que han permès repensar espais, formats i activitats. La creació o consolidació d’espais com el del Perdigó ha estat fruit d’un treball compartit amb entitats i ciutadania per construir una festa més inclusiva,descentralitzada i corresponsable, amb espais per a totes les edats i sensibilitats.
També en són exemples les noves proves del Corremonts impulsades per veïns amb suport municipal i el procés participatiu per definir la programació infantil amb actors educatius. El mateix ha passat amb el Carnaval de Sant Celoni, que ha incorporat canvis organitzatius sorgits del debat col·lectiu. Aquesta dinàmica s’ha replicat també a La Batllòria, on tant la Festa Major com el Carnaval han estat objecte de processos de cocreació amb el veïnat. Sobretot en el cas del segon, on ha portat a la recuperació d’aquesta esperada festa.
La participació ha estat clau també en la transformació urbana, amb projectes com la reforma de la plaça de Sant Ponç o el parc de les Illes Belles treballats des de les fases inicials amb la veu del veïnat. Tallers, reunions obertes i espais de debat han permès recollir propostes i inquietuds per garantir que els nous espais responguin a les necessitats reals de la comunitat. Això suposa un canvi de paradigma: l’urbanisme ja no es concep només des del despatx tècnic, sinó també des de l’experiència quotidiana de qui viu i utilitza els espais.
En paral·lel, recentment, al ple de febrer, hem viscut la creació d’espais estables de participació com el Consell Local de Joventut, i que ve a reforçar aquesta aposta estructural. No es tracta només de consultar puntualment, sinó de generar mecanismes permanents perquè diferents coŀlectius — especialment els joves— puguin incidir en les polítiques municipals.
I finalment, el procés participatiu perquè la Batllòria decideixi el seu model de governança, reforçant l’autonomia i el protagonisme del veïnat. Aquesta iniciativa culmina un mandat que ha posat les persones al centre i ha promogut la presa de decisions col·lectiva. Des d’una mirada transformadora, aquesta legislatura ha entès la participació no com un tràmit, sinó com una eina de canvi social. La presa de decisions compartida, la corresponsabilitat i l’empoderament ciutadà han esdevingut pilars d’un model de municipi més democràtic, cohesionat i arrelat al territori.
L'article ha estat escrit col·laborativament pel grup municipal d'Alternativa per Sant Celoni i la Batllòria.