El futur dels nostres boscos passa per donar-los valor

Cada estiu, els incendis forestals tornen a posar-nos davant d’una realitat incòmoda: els nostres boscos no estan ben gestionats. No ho dic amb ànim de crítica fàcil, sinó amb la voluntat d’anar al fons de la qüestió, de centrar el debat. Un bosc abandonat és un bosc que acumula combustible, que es torna més vulnerable a la sequera i a les plagues, i que acaba sent una trampa perfecta perquè el foc s’hi escampi amb rapidesa.
El problema de fons és que la matèria primera del bosc —fusta, biomassa, subproductes— no té prou valor econòmic. Si els recursos forestals no generen ingressos dignes, és molt difícil que els propietaris i els professionals del bosc puguin mantenir-ne la gestió activa. I sense gestió, tenim paisatges més fràgils i més exposats als grans incendis.
A Sant Celoni, aquesta qüestió ens toca de ple. Som un dels municipis amb més superfície i densitat de bosc de tot Catalunya. Per això hem volgut passar de la diagnosi a l’acció i hem signat un conveni amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
L’objectiu és clar: apostar per la química verda i donar un valor afegit als recursos forestals, transformant-los en productes sostenibles que puguin substituir derivats del petroli. D’aquesta manera, fem compatible la protecció del bosc amb la innovació i l’activitat econòmica. La voluntat és convertir Sant Celoni en un referent en aquest àmbit. No és un repte que vulguem afrontar sols: ho estem treballant de la mà del nostre teixit industrial i amb les associacions de propietaris forestals tant del Montnegre com del Montseny. Aquestes entitats, juntament amb les ADF, han fet en els darrers anys una feina extraordinària i sovint poc reconeguda. Sense la constància dels propietaris, la professionalitat dels qui viuen del bosc i el
compromís del voluntariat, la situació seria encara més crítica.
Aquesta suma d’esforços dibuixa un cercle virtuós: netegem i gestionem millor els boscos, reduïm el risc d’incendi, generem activitat econòmica i avancem cap a un model més sostenible.
A més, a Sant Celoni tenim la sort de poder comptar amb l’opinió i el coneixement d’especialistes de prestigi internacional, que ens recorden constantment que els boscos no són només un decorat verd. Són una infraestructura natural vital per a la nostra salut, la nostra seguretat i el nostre futur.
El repte és majúscul, però també és una oportunitat. Catalunya necessita entendre que protegir els boscos no vol dir immobilitzar-los, sinó donar-los vida i valor. Des de Sant Celoni estem convençuts que aquesta és la direcció correcta.