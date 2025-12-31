31 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Postals del Montseny per acomiadar el 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 31 de desembre de 2025 a les 18:46
Actualitzat el 31 de desembre de 2025 a les 18:50

El Baix Montseny acomiada l'any 2025 amb un grapat d'anècdotes, projectes de tota mena, però també amb reptes pendents per a l'any que començarà. A Nació hem fet un recull d'imatges de la neu que va caure fa uns dies al Montseny, que va emblanquinar els paisatges de tot el massís. Aquesta galeria inclou fotografies de totes les estacions d'aquest any, la fauna del parc natural i els boscos i climes que caracteritzen la nostra comarca. L'autor és el nostre fotògraf de confiança, Arnau Colomé, especialitzat a captar moments "especials" i plens de significat amb la seva càmera

Des de la redacció de NacióBaixMontseny volem felicitar l'any nou als nostres lectors i als col·laboradors habituals de la publicació, que compten amb nosaltres per fer possible el diari i fer arribar les darreres notícies dels pobles a tota la comarca.

Arnau Colomé
  • Vista del massís a l'hivern. -
Arnau Colomé
  • Un Aligot Comú amb una vista del Montseny. -
Arnau Colomé
  • Un Pinsà Comú durant el fred de l'hivern. -
Arnau Colomé
  • Abstracció de bosc de ribera a Santa Fe del Montseny. -
Arnau Colomé
  • Un conill salvatge a Fogars de Montclús. -
Arnau Colomé
  • Una boirada a la tardor camí del Pla de la Calma. -
Arnau Colomé
  • Una Merla Roquera a l'estiu al Turó de l'Home. -
Arnau Colomé
  • Una Cadernera al poble de Montseny a l'estiu. -
Arnau Colomé
  • Una papallona a la primavera a Campins. -
Arnau Colomé
  • Un Sit Negre amb diversitat d'insectes per alimentar les seves cries. -
Arnau Colomé
  • Un corb sobrevolant l'espai entre el Turó de l'Home i el Matagalls. -

Et pot interessar