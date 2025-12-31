Postals del Montseny per acomiadar el 2025

El Baix Montseny acomiada l'any 2025 amb un grapat d'anècdotes, projectes de tota mena, però també amb reptes pendents per a l'any que començarà. A Nació hem fet un recull d'imatges de la neu que va caure fa uns dies al Montseny, que va emblanquinar els paisatges de tot el massís. Aquesta galeria inclou fotografies de totes les estacions d'aquest any, la fauna del parc natural i els boscos i climes que caracteritzen la nostra comarca. L'autor és el nostre fotògraf de confiança, Arnau Colomé, especialitzat a captar moments "especials" i plens de significat amb la seva càmera.
Des de la redacció de NacióBaixMontseny volem felicitar l'any nou als nostres lectors i als col·laboradors habituals de la publicació, que compten amb nosaltres per fer possible el diari i fer arribar les darreres notícies dels pobles a tota la comarca.