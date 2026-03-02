Més de 20.000 cartes sense repartir: els carters de Vilamajor diuen prou i anuncien vaga total

Els carters de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, després de 60 dies de vaga parcial, han anunciat que faran vaga la totalitat de la jornada a partir del 9 de març si Correus no atén les seves demandes. Els motius de la interrupció parcial indefinida de l'activitat va ser el "deteriorament del servei" a causa de la manca d'efectius, una demanda que, asseguren, encara no ha estat escoltada.
Els treballadors, en un comunicat, han explicat que de set llocs de treball de carters actualment només n'hi ha cinc per prestar el servei als dos pobles, que tenen una gran extensió de carrers i urbanitzacions. "Falten un carter de repartiment a peu i un carter de repartiment en motocicleta, a una unitat que habitualment ja té una gran sobrecàrrega de treball", exposen. La direcció de Correus, expliquen els funcionaris, s'ha negat a contractar més treballadors "tot i sabent que és l’única manera de garantir el servei postal".
Això fa que les persones de l'equip de Correus del municipi hagin d'assumir més tasques de les que els hi correspon, una situació "greu" que ha saturat l'oficina amb milers de cartes per repartir. Segons han declarat els mateixos carters, hi ha una suma de 1.200 impresos, 900 paquets, 18.300 cartes (factures, targetes bancàries, carnets de conduir i citacions mèdiques), 3.000 notificacions (Agencia Tributària, Seguretat Social, multes) i 700 cartes certificades (jutjats, serveis mèdics, DGT o subministraments).
Malgrat les circumstàncies, diuen que la consigna dels responsables de correus ha sigut "prioritzar el repartiment de la paqueteria d’Amazon" i altres multinacionals. Això, al seu entendre suposa un greuge i un greu deteriorament de la prestació del Servei Públic Universal.
Els carters de Vilamajor s'han mostrat ferms amb la seva postura i han expressat la voluntat d'aturar completament el servei "per defensar la seves condicions laborals i per sobre de tot, per defensar la prestació d'un servei postal públic i de qualitat". La seva demanda, diuen, és "fàcil" de resoldre: "només cal una contractació estable d’un repartidor en motocicleta al poble de Sant Antoni".
Suport del consistori i la CGT
Els treballadors mobilitzats tenen el suport del sindicat CGT i han fet una crida a la ciutadania a solidaritzar-se amb la seva causa. Els carters ja van rebre el suport del consistori de Sant Pere de Vilamajor en una mobilització a principis de gener. L'equip de govern va mostrar la seva preocupació per l'estat del servei, que van qualificar "d'insuficient" per dos pobles que sumen gairebé 12.000 habitants. "Aquesta manca de personal està provocant retards, incidències i la denegació injustificada del servei porta a porta en alguns barris i urbanitzacions, com Vallserena, que té les mateixes característiques que d’altres zones on sí que es presta aquest servei", van expressar en un comunicat a NacióBaixMontseny.