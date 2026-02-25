Creix el malestar dels carters al Montseny: «Als caps no els importa si els paquets arriben bé»

Els carters de Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera i Montseny han fet públic un comunicat reclamant millores a les condicions laborals. Aquesta protesta fa patent un creixent malestar entre els carters de la comarca, que ja es va veure a la manifestació dels treballadors de correus de Sant Antoni de Vilamajor el passat 18 de febrer a Granollers. L'oficina de Vilamajor, que també dona servei a Sant Pere, es va declarar en vaga parcial indefinida el 2 de gener i ha rebut el suport de part de la plantilla de Palautordera a les reivindicacions que han convocat.
Ara, però, és a Palautordera on també es fan sentir les queixes dels treballadors. En un comunicat que han enviat a NacióBaixMontseny han apuntat a una manca de contractació per cobrir baixes que "s'ha reduït a gairebé zero" i a deficiències en la gestió laboral diària. "L'organització de la feina depèn directament de figures que no semblen tenir cap interès en que la gent tingui les seves cartes, notificacions, certificats i paquets a casa a la major brevetat possible, sinó només en assolir certs paràmetres estadístics basats en el rendiment econòmic", exposen.
Més enllà d'això, també han parlat de mancances tècniques pel que fa a software, ordinadors i "aportació i manteniment dels vehicles" que, asseguren, fins i tot posa en risc que els puguin fer servir. Més enllà d'això, es queixen de les males condicions del local a Santa Maria de Palautordera, el punt des d'on ofereixen el servei a Sant esteve i Montseny. "Des de fa uns mesos el servei de neteja és irregular i clarament deficient, s'acumula la brutícia i material de rebuig", exposen.
A més, els treballadors qüestionen que es tingui sempre en compte la seva seguretat davant de condicions climàtiques adverses com l'excés de calor, fred, pluja o ventades. "Els avisos arriben tard o inclús no són comunicats", diuen. Els carters expliquen que aquestes mancances "afecten molt negativament la qualitat del servei postal" i precaritzen la feina. De moment, no han anunciat una vaga com la de Vilamajor, però no descarten l'opció. "Tenim l'exemple que donen les companyes de Vilamajor, en vaga indefinida des del 2 de gener. Amb aquesta vaga demostren consciència i compromís amb el servei públic i amb la dignitat de la nostra professió", adverteixen.
El col·lectiu de carters de Santa Maria de Palautordera també s'ha abanderat de la defensa dels serveis públics "davant la privatització i els interessos econòmics immediats". "Responsabilitzar-se i lluitar per allò comú és un acte tan valent com necessari", afirmen.