«Estem abandonats»: Convoquen vaga indefinida de correus a Vilamajor

L'oficina de correus de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor ha convocat una vaga parcial indefinida amb el suport de la secció sindical de Correus de la Comissió General del Treball de Barcelona. La vaga parcial indefinida començarà el 2 de gener de 2026 i serà de 12 a 15 hores. Els motius d'aquesta interrupció parcial indefinida de la seva activitat, segons han avançat en un comunicat a NacióBaixMontseny, són el "deteriorament del servei" a causa de la manca d'efectius.
El passat dimarts 30 de desembre els treballadors s'han aplegat per protestar davant de l'Ajuntament de Sant Antoni amb una pancarta i han fet pública la intenció d'anar a la vaga. "A Correus, de set llocs de treball per repartir el correu a Sant Antoni, Sant Pere i les seves urbanitzacions, avui dia només hi ha tres carters", expressen. Segons el comitè de treballadors, això comporta un "greu deteriorament del servei públic postal" i una sobrecàrrega de treball que qualifiquen "d'inassumible".
Per aquest motiu, els treballadors han decidit convocar una vaga parcial indefinida de les tres últimes hores de la jornada des del 2 de gener. Aquest 30 de desembre, segons han explicat, el comitè de vaga estava convocat a una mediació al Departament de Treball amb l'empresa pública de Correus, que no es va presentar. "Aquesta falta d'assistència és una mostra més del menyspreu per la situació d’abandonament de la seva obligació de garantir la prestació del servei postal universal arreu i, en aquest cas, a Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor", manifesten.
Des del sindicat CGT ja han anunciat que faran costat als treballadors i han fet una crida a associacions i a la ciutadania a mostrar la seva solidaritat. "Els companys i les companyes tenen clara la seva determinació de secundar la vaga fins a assolir els seus objectius", han reblat.
Conseqüències de l'abandonament del servei
Els treballadors de l'oficina de correus de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, més enllà de la sobrecàrrega de feina, asseguren que les deficiències del servei té efecte directe a la ciutadania. "La llei postal exigeix que les cartes ordinàries s’han d’entregar en D+3, és a dir, en un màxim de tres dies des del moment en què es reben a Correus. Això s’incompleix habitualment", expliquen.
En l'àmbit de les notificacions, expliquen que la falta de personal fa que moltes s’entreguin fora de termini, una circumstància que comporta recàrrecs econòmics o retards en la concessió de drets als ciutadans. També es queixen que l'empresa pública "prioritza" el servei de les grans multinacionals per sobre del Servei Postal i el servei a la ciutadania. "Correus dona instruccions als centres de repartiment perquè els paquets d’Amazon es prioritzin sobre la resta de paqueteria", diuen.