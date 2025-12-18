Sant Pere de Vilamajor comença la campanya «L’edatisme és discriminació»

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha posat a disposició de la ciutadania un nou apartat al web municipal dedicat a la campanya de sensibilització «L’edatisme és discriminació», així ho han anunciat a través dels canals institucionals. Aquesta iniciativa que té com a objectiu visibilitzar i combatre la discriminació per motiu d’edat.
L’edatisme és una forma de discriminació que afecta especialment les persones grans i que sovint es manifesta a través d’estereotips, prejudicis i actituds que poden derivar en situacions d’infantilització, exclusió social o fins i tot vulneració de drets. Amb aquest nou espai web, el consistori vol oferir informació i recursos per fomentar la reflexió i la conscienciació col·lectiva al voltant d’aquesta problemàtica.
La campanya promou una mirada més inclusiva i respectuosa cap a totes les edats, fent valdre el talent, l’experiència i la dignitat de les persones al llarg de tot el cicle vital. A través del web municipal, la ciutadania podrà trobar continguts informatius, materials de sensibilització i accions impulsades des del municipi per avançar cap a una "societat més justa" i lliure de discriminacions.
Amb aquesta iniciativa, Sant Pere de Vilamajor té la voluntat de fer patent compromís amb els drets de la gent gran. "Treballem conjuntament amb la Diputació de Barcelona per promoure la inclusivitat i el reconeixement de les persones de totes les edats, perquè el talent, l’experiència i la dignitat siguin reconeguts i valorats", han expressat des del consistori.