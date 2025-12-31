Arbúcies canviarà un tram de clavegueram a la riera Xica

L’Ajuntament d’Arbúcies continua avançant en la millora de la xarxa de sanejament en alta del municipi amb un nou projecte de substitució del col·lector de la riera Xica, una actuació que permetrà renovar un tram de clavegueram en mal estat i reforçar la seguretat estructural d’aquesta infraestructura. Concretament, s’ha projectat una nova intervenció que actuarà sobre el tram de la riera Xica comprès entre el carrer Lluís Torres i el pàrquing del carrer Guilleries, corresponent al tram paral·lel al carrer Matagalls. En aquest sector s’han detectat punts on el col·lector està descalçat i registres deteriorats, fet que en compromet l’eficiència i la seguretat.
Seguint la línia de les actuacions executades en els darrers anys, el projecte preveu la substitució de l’actual col·lector per un de polietilè de 400 mm de diàmetre, material que ofereix una major resistència i durabilitat. A més, es reforçarà l’estructura portant, debilitada arran del Glòria, amb una nova fonamentació de formigó assentada sobre el substrat rocós de la riera.
El tram sobre el qual s’actuarà té una longitud total de 465 metres, i s’instal·larà una nova canonada protegida per un prisma de formigó de 600 per 600 milímetres de secció. Els pous de registre s’ubicaran cada 25 metres o en els punts de canvi de direcció, de manera que el manteniment serà més fàcil i segur.
El cost total de les obres és de 209.184,80 euros, subvencionats íntegrament per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La primera fase dels treballs ja s'està executant, mentre que la resta del projecte es desenvoluparà al llarg del 2026.
Des de l’any 2018, el consistori ha dut a terme diverses obres de reparació i renovació tant a la riera Xica com a la riera d’Arbúcies, amb l’objectiu de modernitzar les conduccions i garantir un correcte funcionament del sistema de sanejament. Entre els anys 2020 i 2021, els treballs es van centrar a reparar els importants danys provocats pel Temporal Glòria, que va afectar greument els col·lectors de les dues rieres. Aquelles actuacions van suposar una inversió de 171.253,81 euros.