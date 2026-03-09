Un estudi a Les Llobateres, l'aiguamoll de Sant Celoni, ha tret a la llum els hàbits de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), una espècie autòctona catalana que viu en aigües de rius i pantans. Es tracta d'una espècie "vulnerable" per culpa de la degradació dels seus hàbitats i de la competència d'espècies invasores com les famoses tortugues de Florida, que van ser introduïdes com a mascotes i que sovint s'alliberen de manera fraudulenta al medi natural.
Aquest estudi ha comptat amb la cooperació de SEO Birdlife, l'Ajuntament de Sant Celoni, la Fundació Emys amb la subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua. L'estudi ha revelat els hàbits i els moviments de les tortugues celonines amb uns transmissors aquàtics que van instal·lar a les closques dels animals. Aquests aparells, compatibles amb el receptor Panther Plus, van servir per estudiar aspectes del cicle vital de les tortugues en zones aquàtiques, com ara dispersió o les zones de nidificació.
Gràcies al radioseguiment, l'estudi ha descobert que aquestes tortugues "són autèntiques exploradores" que connecten diferents hàbitats i depenen tant de l'aigua com dels espais oberts per sobreviure. les dades recollides apunten que les tortugues es mouen per àrees diferents de les Llobateres i el seu entorn buscant les millors condicions segons l'època de l'any i, en alguns casos, arriben a fer desplaçaments molt considerables tenint en compte les seves dimensions. "A la zona humida de Les Llobateres, la nostra feina de conservació va molt més enllà de l'ornitologia. Perquè un ecosistema estigui sa, cada peça del trencaclosques ha de funcionar", han explicat des de SEO Birdlife.
Tot plegat formava part d'un projecte desenvolupat el 2025 amb la col·laboració de la Fundació Emys per a la recol·lecció de dades, monitoratge de poblacions i estudi genètic d’amfibis i rèptils, amb èmfasi en la tortuga d’estany i coneixement d’aquestes espècies i el seu estat de conservació.
La Fundació Emys
La Fundació Emys, una entitat ambiental per la conservació del patrimoni natural de Catalunya, aquest 2025 va fer un monitoratge de les poblacions d’herpetofauna vulnerable, centrat en la tortuga d’estany i altres amfibis a la conca de la Tordera, a més de fer un estudi genètic pels dos grups.
El mostreig es va realitzar fent seguiments dels dos grups, amb trampes de nansa per la tortuga i salabrades pels amfibis i caracteritzacions de les basses agafant i mesurant tant paràmetres ecològics com fisicoquímics de l’aigua. Pel que fa a genètica, en el cas de la tortuga d’estany s’estudia a partir d’extracció de mostres de sang mentre que en amfibis ens centrem en l’impacte de les malalties emergents, com per exemple el quitridi, sobre els amfibis, agafant mostres amb hisops.
Amb els resultats obtinguts durant el projecte es faran actuacions de divulgació i sensibilització ambiental com per exemple: la redacció d’un article científic, la presentació del projecte a un congrés d’herpetofauna i tallers d’educació ambiental i material didàctic.