Breda s'ofereix per acollir un nou bar pel camp de futbol i les piscines: «És un lloc ideal»

L’Ajuntament de Breda busca candidats per construir i regentar un nou bar a la zona esportiva del municipi, es tracta d’un lloc molt concorregut al llarg de l’any i freqüentat per gent jove i famílies. En concret, els terrenys que proporcionarà l’Ajuntament estan situats en el parc de la zona esportiva. És una zona estratègica, ubicada en un eix que disposarà d'accés directe a les instal·lacions de la piscina municipal i del camp de futbol.
La bona situació de l'indret es veu afavorida per la proximitat de les piscines municipals, el camp de futbol i les pistes de pàdel del poble, que són un dels pols d'atracció més grans del municipi. "És un lloc ideal per instal·lar-hi un bar, hi ha molta gent que fa ús d'aquestes instal·lacions i compta amb un entorn inigualable", expliquen des del consistori. Els jardins són una esplanada de gespa amb moreres i un parc infantil, tot un refugi climàtic a l'estiu.
El contracte que ha obert l'Ajuntament planteja la concessió d’obra per a la construcció, gestió i explotació d’un bar municipal i comprèn tant l’execució de les obres com la posterior explotació del servei de bar‑restaurant. L’Ajuntament ha aprovat un Programa Funcional que defineix les necessitats mínimes i les condicions tècniques essencials de l’actuació i amb la documentació tècnica orientativa que han preparat els serveis tècnics municipals. L’Ajuntament especifica que aquest projecte, ara per ara, només tirarà endavant si hi ha un concessionari que el vulgui liderar.
A l'expedient s'hi han adjuntat uns plànols orientatius i estimacions econòmiques que tenen caràcter "merament descriptiu". En conseqüència, l’Ajuntament no licita l’execució d’un projecte d’obra, sinó una concessió d’obres en la qual el concessionari s'ha d'ocupar de la redacció del projecte bàsic, executiu i l’execució de les obres.
Com seria el nou bar?
L’Ajuntament preveu dues possibilitats en funció de la voluntat de les persones interessades en l’oferta del servei, es podria fer un bar o bé un bar restaurant, que contempli també la venda de plats més elaborats. Els plànols orientatius que proporciona l'Ajuntament, als quals ha tingut accés NacióBaixMontseny, en el cas del bar, plantegen un edifici de 100 metres quadrats, compost de nucli de serveis format per espai de cuina connectada amb la barra; zona pública formada per sala, barra interior de servei al propi establiment.
També es contemplen barres exteriors de servei a zona piscina i zona futbol, terrasses exteriors i lavabos. L'aforament màxim de l’establiment seria d'unes 50 persones.
Pel que fa a la proposta de Bar-Restaurant la superfície construïda total seria de 136 metres quadrats, comptaria amb cuina i magatzem, zona de menjador, barra interior, barres exteriors a la piscina i al futbol, terrasses exteriors i lavabos. L'aforament màxim de l’establiment, segons les previsions dels arquitectes seria de gairebé 100 persones.
Què inclou la concessió?
La concessió que ha tret a concurs l'Ajuntament comporta la redacció del projecte de les obres d’acord amb el programa funcional aprovat i la construcció i posada en funcionament de l’edifici i les instal·lacions. Els beneficiaris tindran dret a l'explotació econòmica del bar‑restaurant, assumint-ne el manteniment i conservació durant el termini de la concessió.
Amb aquesta actuació l’Ajuntament té la voluntat de donar un servei de restauració i bar-restaurant en el conjunt de la Zona Esportiva municipal, que doni servei als equipaments de la piscina, el camp de futbol, pavelló, Cal Batlle i les pistes de pàdel. "Volem millorar l’oferta d’activitats de lleure i fomentar la convivència ciutadana amb una inversió privada que generarà un bé d’ús públic", expliquen des de l'Ajuntament.