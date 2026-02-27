Detingut per robar gerros al cementiri de Palautordera

Un home ha estat detingut per robar gerros metàl·lics d'ofrena floral al cementiri de Santa Maria de Palautordera. La Policia Local de la localitat ha explicat que el passat 24 de febrer van rebre l’avís d’una veïna de la localitat, que va informar dels fets. Tot seguit, una patrulla es va traslladar al cementiri i els agents van sorprendre i detenir in fraganti un individu que es trobava a l’interior del recinte sostraient bàculs florals dels nínxols de persones difuntes.
Des del cos afirmen que el presumpte autor s’havia desplaçat fins al cementiri amb una furgoneta, que va ser degudament registrada. A l'interior, van trobar-hi un total de 90 bàculs florals més, presumptament sostrets, amb un valor aproximat de 4.500 euros, segons el preu de venda al públic.
Després d'examinar el recinte, els agents han detectat que hi ha més nínxols on hi falten gerros d'ofrena de característiques similars. No es descarta, doncs, que el detingut hagués pogut sostreure i ocultar-ne més que no han pogut ser recuperats en el moment de l’actuació. El detingut ha estat posat a disposició judicial i se li han instruït diligències com a presumpte autor d’un delicte de furt, un delicte de danys i un delicte contra el respecte als difunts.
Amb motiu dels fets descrits, la Policia Local ha fet una crida a totes les famílies que es considerin afectades pel robatori de bàculs florals al cementiri municipal, perquè entre els dies 27 de febrer de 2026 i l’11 de març de 2026 es personin amb el seu número de nínxol a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera o bé a les dependències de la Policia Local. "Seran degudament informades dels seus drets i de les accions legals que, si escau, puguin exercir", expliquen a través dels canals institucionals.
Des de la Policia Local han volgut agrair la col·laboració ciutadana i destacar "la importància de la implicació veïnal en la detecció de fets delictius". "Reiterem el compromís del cos amb la protecció del patrimoni, el respecte als espais de memòria i la seguretat ciutadana", han expressat.