La ventada destrossa dues carpes del Circ Cric

La ventada d'aquest dijous ha destrossat dues carpes del Circ Cric a Sant Esteve de Palautordera. Una de les carpes afectades ha estat la grossa, que mesura 36 metres de perímetre i que ha quedat "totalment esquarterada", segons ha explicat Montserrat Trias, del Circ Cric. Des del famós circ de Tortell Poltrona, han confirmat que el vent ha fet volar part del material que s'hi desava a l'interior, però ningú ha pres mal.
La Montserrat ha explicat que, afortunadament, ha quedat una carpa sencera, la carpa d'exhibició, que presenta algun petit dany, i estan vigilant perquè segueixi dempeus. "Alguns companys d'altres circs ens han vingut a ajudar, però nosaltres encara estem en shock", explica. Les lones de les dues carpes danyades han quedat totalment estripades i alguns dels peus s'han retorçat per l'acció del vent. "És un panorama dantesc, no recordo cap temporal d'aquesta magnitud", afirma Trias.
Segons Trias, tot plegat s'ha vist fomentat pel terra moll, que ha afluixat els peus i ha permès l'entrada de l'aire a l'interior de les carpes."Cada vegada els temporals són més ferotges i el vent és el principal enemic de les carpes, l'aigua entra o no entra, però el vent les destrossa", ha explicat a NacióBaixMontseny. De moment, no han pensat solucions a llarg termini per si es tornen a produir temporals d'aquesta mena, i s'estan dedicant a pal·liar les destrosses de la ventada en la mesura que poden. "De moment estem recollint els trastos i estem contents perquè tots estem bons. Encara no estem en condicions de prendre resolucions", asseguren.
D'altra banda, al poble de Sant Esteve el temporal ha arrancat una part del sostre de l'escola. Segons ha concretat l'alcalde, Tomeu Aspa, es tracta d'una xapa de protecció que ha volat i que s'haurà de tornar a recol·locar. D'altra banda, a quatre cases de la població hi han caigut arbres. "Al poble no hi ha hagut danys grossos i ningú no ha pres mal", ha confirmat Aspa a NacióBaixMontseny.