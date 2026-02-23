Roben 120 bicicletes elèctriques en una botiga de Cardedeu

Un grup de lladres ha sostret 120 bicicletes elèctriques d’una botiga situada al polígon industrial sud de Cardedeu. L’assalt ha tingut lloc a la seu central de la marca catalana LaBosch, que ofereix bicicletes elèctriques d'alta gamma (MTB, urbanes, càrrec) amb gran autonomia (fins a 200 km), bateries integrades i components premium. No és el primer cop que l’empresa pateix un episodi similar: des de començaments d’any, ja és la segona vegada que entren a les seves instal·lacions.
Una acció planificada en dues etapes
Segons han explicat els responsables del negoci a TV3, el robatori es va preparar amb antelació. La matinada de dissabte a diumenge, els assaltants van accedir a la nau per desactivar el sistema elèctric. Després d’aquesta primera intervenció, van esperar aproximadament 24 hores perquè les càmeres de seguretat es quedessin sense bateria.
La segona part del pla s’hauria executat aquesta matinada, cap a les 2:30 hores. Set persones van arribar al lloc amb un camió de grans dimensions. Primer van carregar el material emmagatzemat i, tot seguit, van entrar a la zona d’exposició, on hi havia més d’un centenar de bicicletes preparades per a la venda. Pràcticament van deixar els suports buits. Els propietaris calculen que el valor del material sostret supera els 300.000 euros.
Crida l’atenció que els lladres no es van endur alguns models, generalment de gamma més alta, equipats amb un sistema de geolocalització. Aquest fet fa sospitar als responsables de l’empresa que els autors del robatori coneixien bé el sector i sabien quines unitats els convenia evitar.