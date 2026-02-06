El cementiri de Cardedeu inaugurarà un espai de dol perinatal

El cementiri de Cardedeu acollirà dissabte 21 de febrer, a les 11:30 hores, la inauguració d’un espai de dol perinatal, un indret pensat per recordar els infants que van morir abans de néixer o al cap de pocs dies de vida i per acompanyar les famílies en el procés de dol. L’espai ha estat creat conjuntament per l’Associació Albades i l’Ajuntament de Cardedeu amb la voluntat d’oferir un punt de referència per a la memòria, el recolliment i l’acompanyament.
Es tracta d’un entorn digne i serè que vol contribuir a visibilitzar el dol perinatal, sovint silenciat, i a conscienciar la societat sobre la importància de reconèixer totes les històries i totes les famílies. El conjunt compta amb una peça artística del ceramista Marc Iturri Torrellas, així com una placa explicativa que contextualitza el significat de l’espai.
L’acte d’inauguració estarà acompanyat musicalment pel Cor EnCant. Segons expliquen els impulsors del projecte, l’espai vol ser un lloc obert a la reflexió, on el record dels infants tingui un reconeixement explícit i on les famílies puguin sentir-se acollides. “Cada història és important i aquí totes hi tenen un lloc”, subratllen.
L’Associació Albades
L’Associació Albades està formada per famílies de Cardedeu que han viscut en primera persona una pèrdua perinatal. El col·lectiu treballa per donar suport a altres famílies, als professionals i a la societat en general, amb l’objectiu de millorar l’acompanyament en situacions de pèrdua durant el procés de maternitat i paternitat. Entre els seus objectius principals hi ha el de trencar el tabú del dol perinatal, promovent espais de paraula i escolta, on es reconeguin les maternitats i paternitats, i on es pugui anomenar i recordar els fills i filles.
Albades col·labora amb el CAP de Cardedeu per millorar l’atenció a les famílies i impulsa un grup d’acompanyament mutu (GAM) que es reuneix el tercer dimecres de cada mes, a més de diverses activitats de sensibilització i conscienciació al llarg de l’any.