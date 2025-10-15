El cementiri d'Arbúcies inaugura un espai a la memòria de nounats i embrions

El cementiri municipal d’Arbúcies ha inaugurat un nou espai de dol perinatal, gestacional i neonatal aquest cap de setmana. L'espai vol ser un lloc de recolliment i record per a totes les famílies que han viscut la pèrdua d’un fill o una filla durant la gestació o poc després del naixement. El racó de record, situat en una zona tranquil·la i integrada dins del recinte, compta amb una placa commemorativa i un text gravat a la paret que recorda el sentit profund d’aquest espai: "L’amor comença abans de néixer i perdura més enllà de l’absència".
A l’acte d’inauguració hi van assistir l’alcalde d’Arbúcies d’Entesa, Pere Garriga, que va destacar la importància de crear espais públics que ajudin a visibilitzar i acompanyar el dol d’aquestes famílies, sovint silenciat i poc reconegut. També hi van intervenir la regidora d’ERC, Ester Soms, que va remarcar la sensibilitat del projecte i la necessitat de trencar tabús al voltant d’aquest tipus de pèrdues.
No hi va faltar, tampoc, la Referent de Benestar Emocional Comunitari del CAP d’Arbúcies, Susanna Roca, que va fer valdre el paper de la comunitat en el suport emocional i el procés de dol. Com a gest final de l’acte, els assistents van poder escriure un desig o un missatge i penjar-lo a l’arbre que presideix aquest nou espai, com a símbol de la continuïtat de l’amor i el record que perdura en el temps.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament d’Arbúcies vol reafirmar el compromís amb l’atenció i el benestar emocional de la ciutadania. "Volem oferir un espai de respecte, memòria i suport per a les famílies que han viscut aquesta experiència tan dolorosa", ha expressat el consistori a través dels mitjans institucionals.
Sant Celoni s'il·lumina de rosa i blanc
La façana de l'Ajuntament de Sant Celoni s'il·luminarà aquest dimecres 15 d'octubre de color rosa i blau per commemorar el Dia Internacional de la Mort Perinatal.
Des de fa tres anys, Sant Celoni també disposa d'un espai de dol gestacional i perinatal al Cementiri amb la voluntat de contribuir al reconeixement d’un procés de dol sovint poc visibilitzat. D'aquesta manera, les famílies tenen un espai recollit, íntim i de pau on recordar i retre homenatge al nadó que ha nascut sense vida o que ha mort després de néixer.