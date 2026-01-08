Sant Pere de Vilamajor amplia el servei d’autobús amb Sant Antoni i Llinars

Sant Pere de Vilamajor disposa, a partir d’aquest mes de gener, de servei regular d’autobús els caps de setmana. Es tracta d’una novetat que millorarà la connexió del municipi, que fins ara no comptava amb transport públic interurbà els dissabtes, diumenges i festius. Aquesta millora es concreta amb l’actualització dels horaris de la línia 583, que connecta Sant Pere de Vilamajor amb Sant Antoni de Vilamajor i Llinars del Vallès.
La línia 582, per la seva banda, manté el seu recorregut fins a Sant Antoni de Vilamajor. L’ampliació del servei és fruit del treball conjunt dels ajuntaments implicats amb l’empresa Sagalés, amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments de la ciutadania i millorar la connexió entre municipis del Baix Montseny.
Amb el nou horari, Sant Pere de Vilamajor passa a tenir expedicions regulars els dissabtes, diumenges i festius, amb parades a Alfons I – Església i Sant Nonet – Barcelona. El servei funciona al llarg de tot el dia, amb freqüències tant al matí com a la tarda, i permet connectar amb l’estació de Rodalies de Llinars del Vallès, que facilita els desplaçaments d’anada i tornada sense necessitat de vehicle privat.
El servei habitual de dilluns a divendres es manté sense canvis, però la incorporació del cap de setmana suposa 37 noves expedicions, que representen un salt qualitatiu important en l’oferta de transport públic a Sant Pere de Vilamajor.
Reforç del servei durant el mes d’agost
Com a millora complementària, la línia 583 també reforça el seu funcionament durant el mes d’agost, període en què el servei passarà a operar amb la mateixa regularitat que la resta de l’any. "Aquest reforç permet donar resposta a l’augment de mobilitat propi de l’estiu i garanteix una oferta més estable i continuada", han expressat des de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.
El consistori, a través dels canals institucionals, ha comunicat la voluntat d'impulsar de manera decidida els serveis i el transport públic, especialment en aquells àmbits on fins ara l’oferta era limitada. "Tenim l’objectiu de millorar la mobilitat, la cohesió territorial i la qualitat de vida de la ciutadania", asseguren. Els horaris detallats es poden consultar als documents informatius disponibles al web municipal i al portal de l’empresa operadora del servei.