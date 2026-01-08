Tractors, camells i cotxes d'època: així han estat els Reis al Montseny

Els Reis d'Orient han omplert de màgia les llars del Baix Montseny i també els carrers de cada poble, molts cops, de maneres originals i espectaculars. A NacióBaixMontseny hem fet un recull de les imatges de cada poble perquè no se t'escapi cap detall de les peculiaritats d'aquesta festa a la nostra comarca.
Sant Celoni: entitats i tradició
Ses Majestats els Reis d’Orient han tornat a complir puntualment amb la seva cita anual amb els infants de Sant Celoni, en una cavalcada molt participada i carregada d’energia. Petits i grans van sortir al carrer per donar-los la benvinguda abans d’anar a dormir d’hora, conscients de la llarga nit de feina que els esperava als Reis.
La comitiva va comptar amb l’acompanyament de nombroses entitats locals, que van aportar música, foc, dansa i color: Carai com Peta, Cotxes Clàssics entre Montseny i Montnegre, l’Agrupament Escolta i Guia Erol, la Colla de Geganters i Grallers, les escoles de dansa de Sant Celoni, Espurnes del Montseny i els Timbalers de la Colla de Diables, que van convertir la cavalcada en una mostra viva del teixit associatiu del municipi.
Cardedeu, Llinars i Palautordera: rebudes de gala
A Cardedeu, els Reis van ser rebuts com autèntiques estrelles, amb una espectacular gala de catifa vermella a la plaça de l’Ajuntament. Allà van saludar i atendre tots els infants, en un ambient elegant i festiu que va fer sentir protagonistes els més petits en una nit plena de somnis.
A Palautordera els Reis van seguir el seu tradicional recorregut pel centre del poble, que va culminar a la plaça de la Vila. Els assistents van gaudir d’un espectacle de música i llums projectat a la façana de l’Ajuntament, que va donar un aire màgic a la rebuda.
Un dels moments més esperats va ser quan l’alcalde, Jordi Xena, va lliurar simbòlicament la clau de totes les cases del municipi a Ses Majestats, per garantir que cap llar es quedés sense regals.
A Llinars del Vallès, la cavalcada va comptar amb un gran desplegament de carrosses, una banda musical i la presència de capgrossos i tractors, que van animar el recorregut pels carrers del municipi i van fer gaudir intensament els més petits.
Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor: caliu i entitats
A Sant Antoni la vila es va omplir d’il·lusió, emoció i fantasia amb l’arribada dels Reis d’Orient, acompanyats pels vehicles de Protecció Civil i pels balls de les persones de les entitats locals. Una cavalcada que va destacar per la implicació comunitària i per l’escalf amb què el poble va rebre Ses Majestats.
Els Reis també van passar per Sant Pere de Vilamajor, deixant un rastre d’emocions. La cavalcada va ser possible gràcies a la col·laboració de moltes persones i entitats del municipi, com Vilabatuk, la Colla Gegantera, Acers Trempats, l’ADF, els Bombers de Sant Antoni, la Guàrdia Municipal, la Brigada Municipal i diversos comerços locals.
Vallgorguina: jeeps i tot terrenys
A Vallgorguina, Ses Majestats van arribar d’una manera ben singular: en tot terrenys, jeeps i suzuki, recorrent els carrers del municipi en una cavalcada molt participada i plena de màgia. En acabar, veïns i veïnes van compartir una estona acollidora amb una xocolatada amb melindros al Casal Caliu el Dolmen, preparada amb molta dedicació per l’equip Caliu, que va posar el toc dolç i calent a la vetllada.
Montseny: a remolc d'un Ford
Al municipi de Montseny, els Reis van arribar en el remolc d’un Ford tot terreny. Després del recorregut, es va fer una rebuda íntima en un espai habilitat a l’Ajuntament, pensada per mantenir un ambient proper i familiar, molt d’acord amb l’esperit del poble.
Riells i Viabrea: camells i carrosses espectaculars
La cavalcada de Riells i Viabrea va destacar per una il·luminació espectacular, carrosses amb reproduccions de camells i la presència de personatges Disney. Hi van participar el Club Riells i Viabrea, els alumnes de sisè de l’Escola El Bruc, l’ADF Els Emprius i la Colla de Diables Les Vírboles.
Els infants van il·luminar el camí amb els seus fanalets, omplint els carrers de llum i il·lusió. La festa va acabar a la plaça de la Vila amb focs artificials, el repartiment d’obsequis i una xocolatada popular.
Breda i Hostalric: tractors i llaminadures
A Breda, la cavalcada va recórrer tot el centre del poble amb Ses Majestats arribant en tractor i carrosses luxosament decorades. La vetllada va acabar amb una fotografia amb els Reis, durant la qual es repartia un obsequi molt esperat: una paperina plena de llaminadures per a cada infant. A Hostalric, els Reis van ser rebuts a l’Ajuntament i van participar en una cavalcada amb carrosses plenes de llums. L’espectacle va continuar pel centre del poble.