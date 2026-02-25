Una biografia del Montseny: Jordi Cabré presenta nou llibre

El periodista, escriptor i advocat Jordi Cabré presenta nou llibre al Baix Montseny, una obra dedicada al massís, Montseny. Una biografia, que el presenta com un personatge viu a través del qual explica la història de la nostra comarca. Divendres 6 de març, a les 18:30 hores, presentarà el llibre a Sant Celoni, a la Biblioteca l'Escorxador, acompanyat de l'editor Jaume Ciurana, de Símbol Editors. Cabré continuarà la ronda de presentacions al Centre Cultural els Forns de Breda el dijous 12 a les 19 hores.
El llibre de Cabré vol ser molt més que la història d'una muntanya: és el retrat d’un territori convertit en ànima, mite i memòria. A mig camí entre la crònica, l’assaig i el relat íntim, construeix la biografia sentimental del Montseny amb veu pròpia, capaç d’encarnar la bellesa i la ferida, l’arrelament i la transcendència, la natura salvatge i la petjada de la civilitat.
Amb una prosa viva, erudita i alhora irònica, l’autor ens guia per una mena de "missa pagana" que és una declaració d’amor "d’un fill" a la seva muntanya. El Montseny, a les pàgines del llibre, es converteix en un espai físic i un símbol, que és escenari d’històries, creences i transformacions col·lectives, però que també és un refugi íntim.
Jordi Cabré (Barcelona, 1974), advocat, periodista i escriptor amb una trajectòria literària consolidada —guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la amb Digues un desig. L'autor posa al servei d’aquesta obra una mirada narrativa i reflexiva per oferir un llibre que parla de tota la comarca. Cabré, llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), va ampliar la seva formació amb un màster en Govern i Gestió Pública (UPF, ESADE i UAB) i un postgrau en Direcció d’Empresa a l’Institut d’Educació Contínua de la UPF.
L'autor també ha publicat La pregària del diable (2003), una història ambientada al Montseny amb ressons de bruixeria i tradició, i Rubik a les palpentes (2004). Amb El virus de la tristesa va obtenir el Premi Llorenç Villalonga el 2005. Posteriorment, amb Després de Laura (2010), va ser finalista del Premi Sant Jordi de novel·la, un guardó que va aconseguir el 2018 amb Digues un desig, una obra que va ser tot un èxit de vendes durant la diada de Sant Jordi de 2019.
A banda de la narrativa, Cabré també ha conreat l’assaig, amb títols com Ara que no ens escolta ningú (2013) i Canvi cultural a Catalunya: retrat d’una generació (2015), on reflexiona sobre la cultura, la política i la societat catalanes contemporànies. En l’àmbit professional, ha desenvolupat una intensa activitat en el sector cultural i comunicatiu.