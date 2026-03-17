Denunciat a Sant Celoni per circular a 218 quilòmetres per hora amb un BMW

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor que circulava amb un BMW de color fosc a una velocitat de 218 quilòmetres per hora a l'autopista AP-7, al terme municipal de Sant Celoni. El cos policial ho va comunicar a través dels canals institucionals el passat divendres 13 de març i va recordar que la velocitat màxima d'aquesta via és de 120 km/h, això suposa, doncs, que l'automòbil excedia gairebé 100 km/h la velocitat permesa.
El vehicle ha estat detectat gràcies a dispositius de trànsit, radars mòbils, dels quals, després, se'n recopilen les fotografies per extreure'n aquelles on es detecta alguna infracció. Els Mossos d'Esquadra han explicat a NacióBaixMontseny que el conductor està a l'espera d'una citació del jutjat, que el cridarà per declarar quan ho consideri. Es tracta d'un incident especialment greu en un punt crític de l'AP-7, la via més perillosa de Catalunya en el tram amb més sinistres detectats el 2025. "L'excés de velocitat és una de les principals causes de sinistralitat a les carreteres", han recordat des de Mossos.
Segons les dades de Trànsit, el tram que ha concentrat major sinistralitat amb morts i ferits greus aquest 2025 ha estat el que va d'Hostalric fins a La Roca del Vallès, amb un total de 16 víctimes. Arran de les dades de l'any passat, el Servei Català de Trànsit ha proposat declarar l'AP-7 com una zona de control intens de la velocitat i d'altres conductes de risc.
L'objectiu d'aquesta mesura és reduir la sinistralitat i garantir una mobilitat més segura a la principal via de comunicació entre el nord i sud de Catalunya. Aquesta acció es complementarà amb la instal·lació de sis nous carros radar per un control integral de l'autopista, així com la continuïtat de l'estratègia de macrocontrols, especialment enfocada als vehicles pesants. A més, l’activitat policial dels Mossos se centrarà en els trams amb més circulació i sinistralitat per garantir un control més eficaç a la xarxa interurbana.