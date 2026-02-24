El tram més perillós de l'AP-7 és al Baix Montseny

Un total de 193 persones han perdut la vida en 185 accidents mortals a la xarxa viària de Catalunya, urbana i interurbana, durant el 2025, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). El passat 2025 s'ha constatat que l'AP-7 ha estat la via més mortal del país, amb un total de 17 morts, la segona pitjor xifra des de l’alliberament dels peatges, després de les 24 morts registrades el 2022.
Segons les dades de Trànsit, el tram que ha concentrat major sinistralitat amb morts i ferits greus en relació al 2024 ha estat el que va d'Hostalric fins a La Roca del Vallès, amb un total de 16 víctimes. El tram baixmontsenyenc va seguit del Vendrell-Cambrils (10 víctimes) i Cambrils-Ulldecona (12 víctimes). El departament, però, ha explicat que algunes de les mesures de reducció de velocitat imposades a trams del Vallès Oriental han donat fruits en matèria de reducció de ferits i morts. És el cas dels trams entre La Roca del Vallès i Parets del Vallès amb 0 víctimes (-100% respecte a 2024) i el de Parets del Vallès a El Papiol amb 8 víctimes (-20% respecte a 2024).
La província de Barcelona ha registrat un total de 65 víctimes mortals aquest any, un augment del 17% respecte al 2024. D’aquesta xifra, 30 de les víctimes mortals han estat motoristes. Les comarques amb més defuncions han estat el Vallès Occidental (12) i el Vallès Oriental (9). Pel que fa a la comarca de la Selva, aquest 2025 ha estat la comarca amb més morts de la demarcació amb un total de 8 morts.
Més controls a l'AP-7
Durant el 2025, el Servei Català de Trànsit ha reforçat la tasca preventiva amb 19 campanyes de seguretat viària, incloent-hi alcohol i drogues, velocitat, motocicletes i transport escolar. A més, han estat organitzats 37 macrodispositius de seguretat viària, incloent-hi operacions especials de trànsit com la de Setmana Santa i Nadal.
Pel que fa a les futures mesures, l'SCT ha proposat declarar l'AP-7 com una zona de control intens de la velocitat i d’altres conductes de risc. L'objectiu d'aquesta mesura és reduir la sinistralitat i garantir una mobilitat més segura a la principal via de comunicació entre el nord i sud de Catalunya. Aquesta acció es complementarà amb la instal·lació de sis nous carros radar per un control integral de l’autopista, així com la continuïtat de l'estratègia de macrocontrols, especialment enfocada als vehicles pesants. A més, l’activitat policial dels Mossos se centrarà en els trams amb més circulació i sinistralitat per garantir un control més eficaç a la xarxa interurbana.
Més morts a Catalunya respecte al 2024
A tota Catalunya, durant el 2025, a la xarxa viària interurbana, s'han registrat 144 morts en 136 accidents mortals, un 6% més respecte a les 136 víctimes mortals registrades el 2024 en 123 sinistres mortals. Si es compara amb el 2019, la reducció en morts a vies interurbanes és del 18%.
Pel que fa als ferits greus a la xarxa interurbana, aquest any s'han comptabilitzat 861 ferits, un increment en comparació amb els 807 ferits greus de l'any anterior. D’altra banda, de les 144 víctimes mortals d’aquest 2025, 114 han estat homes i 30, dones. En ferits greus la proporció és similar: el 75% són homes i el 25%, dones.
Col·lectius vulnerables
Els motoristes, vianants i ciclistes han representat el 43% del total de morts, amb 45 motoristes, 12 vianants i 5 ciclistes morts. Els motoristes han seguit sent el col·lectiu amb més morts (45) i han suposat el 31,25% del total de víctimes, tot i que n’ha mort un menys que l’any passat. Pel que fa a vianants (12), n’han mort dos més en comparació amb el 2024.
La resta de finats viatjaven en turisme (63), vehicle pesant (10) i furgoneta (8). En relació amb el tipus d’accidents, d’entre els 134 sinistres mortals hi ha 44 accidents simples, 37 xocs frontals, 20 col·lisions laterals, 13 encalços i 12 atropellaments.